VIDEO Manekenka se pojavila u haljini s motivom Isusa Krista, nastala nova drama u Cannesu

Osim kvalitetnih filmova i prve Zlatne palme za Hrvatsku, ovogodišnji 77. po redu filmski festival u Cannesu obilježili su skandali s crvenog tepiha. Naime, društvenim mrežama proširila se snimka koja prikazuje glumicu i bivšu Miss Universe iz Dominikanske Republike Massiel Taveras u sukobu s članicom osiguranja čiji identitet javnosti nije poznat.

Svestrana Massiel prisustvovala je premijeri filma 'Grof Monte Cristo', a prije projekcije prošetala se poznatim crvenim tepihom i stepenicama u upečatljivoj crnoj haljini dizajnerice Gianinne Azar s četiri metra dugim bijelim, svilenim šlepom koji na sebi sadrži motiv Isusa Krista. Glumica i redateljica, kako piše na njenom Instagram profilu, privukla je pažnju svih prisutnih, a pogotovo članova osiguranja. Prilikom penjanja po stepenicama bivša misica je pokušala dodatno istaknuti lik na šlepu, no zaštitarka i njezine kolege počeli su je požurivati, na što je uslijedila poprilično burna reakcija Taveras.

