Bio je jedan od najvećih, no afera s bratovom ženom i optužbe za zlostavljanje uništile su mu život

Život legendarnog nogometaša Manchester Uniteda, Ryana Giggsa, u proteklih nekoliko godina poprimila je potpuno silaznu putanju. Prije dvije godine optužen je za obiteljsko nasilje. Sud je prošloga ljeta odbacio optužbe, no to nije puno učinilo u kontekstu njegovog burnog života.

Bivši nogometaš je godinama bio idol svim navijačima, obožavan među svim uzrastima. Čak je dobio priliku da privremeno zasjedne na kormilo crvenih vragova i kao igrač-trener piše klupsku povijest. Odigrao je više od 600 utakmica za najveći engleski klub i dobio orden britanskog carstva, no po završetku karijere je sve palo u vodu.

VIDEO Nova Liga prvaka: Mnogi se ne slažu s promjenama, no iz Uefe pozivaju na strpljenje

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Njegova bivša djevojka Kate Greville na suđenju je tvrdila da je Giggs kontrolirao njen društveni život i da je pred kraj njihove šestogodišnje veze bio nemilosrdan. "Tjerao me da se osjećam da moram učiniti ono što je rekao, inače će biti posljedica", ispričala je na sudu.

Greville je tvrdila da je Giggs ovisan o seksu i da je osjećala kako je s njom samo da bi spavali zajedno. "Nikada me ne bi ostavljao na miru, nije bilo trenutka a da nije želio da imamo spolni odnos. Kada mu ne bih odgovorila, dobila bih mnogo uznemirujućih poruka. Slao mi je jednom e-mail ucjene, to je bio video našeg seksa. Rekao je da će poslati ovo ljudima ako mu ne odgovorim", ispričala je.

Greville je optužila Giggsa za napad i nanošenje tjelesnih ozljeda uz tvrdnje da ju je jednom gađao laptopom, a kada mu je rekla da ga ostavlja i udario nogom. Navodno je napao i njenu mlađu sestru Emmu. Uz to, tvrdila je da ju je varao na sve strane. "Ono što sam našla na njegovu tabletu bilo je gore nego što sam mogla zamisliti. Bio je u vezi s osam žena dok je bio sa mnom. I to su sve bile ozbiljne veze", ispričala je Greville.

Giggs je bio izbornik Wallesa do studenoga 2020. kad je uhićen, a kasnije optužen za nasilničko ponašanje i fizički napad na svoju bivšu partnericu Kate Greville. Tada je podnio ostavku na izborničku funkciju i sve što mu se stavljalo na teret.

Giggsov je ugled odavno okaljan nakon što se doznalo da je godinama spavao sa – suprugom vlastita brata. Njegov brat Rhodri nije bio tako uspješan na nogometnom terenu, a Ryan je više uspjeha imao i kod ljepšeg spola, pa tako i kod Rhodrijeve žene Natashe. Njihova afera trajala je od 2003. do 2010. godine. Na kraju je sve isplivalo u medije, obitelj Giggs javno se osramotila i međusobno podijelila na dva tabora. Uz Rhodrija je stao samo otac Danny.

"Sramim se svog sina Ryana", rekao je njegov otac kad je poznatiji brat postao velški izbornik, a sasvim razumljivo niti njegov brat nema pozitivan stav o njemu. "Svatko ima svoju slabu točku. Kad bi Ryan otišao u noćni izlazak, morao bi spavati sa ženama. On je seksualni manijak. Ne prezirem. Žalim ga. On je imao nevjerojatnu karijeru, ali na kraju se osramotio. Ja nisam za to kriv, sam je birao. Ja sam bio vjeran", kazao je u jednom podcastu.

GALERIJA Ovo je popis najskupljih hrvatskih igrača. Jednom vatrenom cijena je drastično skočila