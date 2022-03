UZNEMIRUJUĆI VIDEO Policija skriva da je 17 ljudi poginulo u huliganskom obračunu?!

Cijeli svijet ovih su dana užasnule slike divljačkog huliganskog ispada uoči utakmice meksičkog prvenstva između Queretara i aktualnog meksičkog prvaka Atlasa.

Susret je otkazan zbog nezapamćenih nereda na stadionu El Corregidor. Oni su se brutalno tukli po tribinama stadiona, tunelima, svlačionicama, u kanalu koji dijeli tribine od travnjaka te na terenu.

Snimke prikazuju kako se u više situacija huliganske skupine iživljavaju na beživotnom tijelu jednog neprijatelja te kako razularena rulja s tih izmrcvarenih tijela skida odjeću. To je ritual koji su meksički huligani preuzeli od tamošnjih narkokartela. Njime se suparnička žrtva dodatno ponižava.

This game in #Queretaro vs #atlas is the craziest soccer riot I’ve ever seen on live TV. #LigaMX Queretaro fans decided to bum rush the field and just beat up everyone wearing an atlas shirt in the whole stadium. Women and children fleeing in panic. pic.twitter.com/DDHlQSKuF9