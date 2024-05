Hamas lansirao rakete na Tel Aviv, Izrael: 'Nekoliko smo ih presreli'

Hamas je rekao da je prvi put u skoro četiri mjeseca ispalio rakete prema području Tel Aviva u središnjem Izraelu, javlja BBC. U priopćenju kojeg su objavili navode da je ''veliki raketni napad'' odmazda za masakr nad civilima u Pojasu Gaze.

Najmanje osam raketa ispaljeno je iz područja Rafaha u južnoj Gazi i nekoliko ih je presretnuto, kaže izraelska vojska. Osim Tel Aviva, sirene su se oglasile i u drugim gradovima, uključujući Herzliyu i Petah Tikvu.

U priopćenju na svom kanalu Telegram u nedjelju, Brigade al-Qassam rekle su da su rakete lansirane kao odgovor na ono što nazivaju "cionističkim masakrima nad civilima". Hamasova televizija Al-Aqsa javila je da su rakete ispaljene iz Pojasa Gaze. Sirene koje upozoravaju na napad raketama nisu se čule u Tel Avivu posljednja četiri mjeseca. Izraelska vojska nije odmah navela razlog za oglašavanje sirena.

At least 10 long range rockets were fired from Gaza towards Tel Aviv by Hamas. Video of interceptions. pic.twitter.com/qdpf03MRpq