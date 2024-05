Tko su roditelji Dražena Petrovića? Jole je supruzi spasio život, a zajedno su bili više od 60 godina

Dražen Petrović jedan je od najvećih, ako ne i najveći hrvatski košarkaš svih vremena. 'Košarkaški Mozzart', kako su ga ljubitelji košarke zvali, ostavio je neizbrisiv trag u srcima svih koji su ga imali prilike gledati, ali i o njemu slušati. Njegova iznenadna smrt pogodila je svijet. Obožavatelji su izgubili omiljenog košarkaša, no Biserka Petrović i Jole Petrović ostali su bez sina.

Draženovi roditelji proveli su više od 60 godina u braku, koji je završen 2021. kad je Jole preminuo nakon duge borbe s teškom bolesti. Prije nekoliko godina Biserka je u razgovoru za Šibenik News otkrila detalje njihovog prvog susreta. - Jole i ja smo se upoznali 1. svibnja na slapovima Krke. Bio je naočit i mnoge su Šibenčanke bile u njega zaljubljene. Na Slapovima sam bila s prijateljicom. Primijetile smo da nas gleda, ali nismo znali koju od nas. Bila sam nekako skrušena i neka ljubav nije mi baš bila na umu. Ali, eto, dogodila mi se. Kada mi je Jole prišao da se upoznamo sve je bilo jasno. Počeli smo izlaziti. Imala sam 17 godina. Udala sam se za njega godinu dana kasnije - ispričala je Šibenčanka.

Jole je rođen u Hercegovini, a životni put ga je naveo u Šibenik. Naime, bio je šibenski stipendist koji je nakon završene upravne škole u Zemunu došao živjeti u Krešimirov grad. I dok je on radio u policiji, supruga je vodila brigu o njihovo dvoje sinova, Draženu i pet godina starijem Aleksandru Petroviću.

- Živjeli smo životom koji me je ispunjavao, a Jole je bio kriv što sam bila jedna od prvih Šibenčanki koje su položile vozački ispit i vozile automobil. I to će se kasnije korisno uklopiti u mozaik moga života - prisjetila se Draženova majka. Kaže i da su sinovi imali njihovu potpunu podršku u svemu čime su se bavili, od košarke do škole.

Zanimjlivo, Jole nije prisustvovao utakmicama, a Biserka je objasnila zašto je to tako bilo: - Moj suprug se jednako kao i ja radovao i strepio, ali on je drukčiji od mene. Jole nije išao na utakmice jer to za njega bilo previše stresno, a toliku količinu stresa, i dobrog i lošeg, nije mogao podnijeti njegov bolesni želudac - rekla je i spomenula da je njezin suprug za vrijeme povijesne utakmice Šibenke protiv Bosne šetao rivom.

Objasnila je i da joj je nakon saznaja o smrti sina Jole spasio život. - Te večeri u 23 sata ponovno je zazvonio telefon u stanu. Digla sam slušalicu ništa ne sluteći. Neki ženski glas upitao me je: Je li Dražen Petrović vaš sin? Potvrdila sam. Tada mi je ta žena kazala da je Dražen poginuo. Jedino čega se nakon tih riječi sjećam bilo je da sam poletjela prema balkonu i da me je Jole u zadnji čas zaustavio i spriječio me da skočim. Nakon toga sam pala u duboki šok. Ničeg se ne sjećam - a, kako kaže, slično se osjećao i njen muž, koji nikad nije prebolio Draženovu smrt. Posljednje godine svog života Jole je proživio u Zagrebu, nepokretan zbog teške bolesti.

Podsjetimo, u zagrebačkom hotelu Westin održana je konferencija za medije u povodu memorijalne utakmice u čast Draženu Petroviću i 60. obljetnici njegova rođenja, koja je 22. listopada. Prije nekoliko tjedana taj je događaj najavio njegov brat, Aco Petrović, i to u objavi putem društvene mreže X. Sada je potvrđeno da će se spektakl u zagrebačkoj Areni uz nazočnost brojnih košarkaških legendi održati 5. rujna (20 sati) uz prijenos na HTV-u 2.

Najavljen je bogat popratni program, LED-parket, bit će to zaista veliki događaj, s kojeg će slika otići u cijeli svijet. Aco Petrović kazao je kako u Zagrebu, na terenu, neće biti aktualnih europskih NBA igrača poput Luke Dončića ili Nikole Jokića ali bi oni trebali biti VIP gosti kao i ostali europski NBA igrači. Problem vezan uz njihov igrački nastup objasnio je Aco na primjeru utakmice koja se trebala igrati lani u povodu 30. godišnjice Draženova odlaska.

- Htjeli smo lani organizirati utakmicu između europskih NBA igrača i hrvatske reprezentacije no ta je operacija bila pregolema i preskupa za nas. Operacija s Dončićem i Jokićem koštala bi 40, 50 milijuna dolara, a to je bilo nepremostivo za nas. U ovoj priči, stiže 11 Draženovih suigrača iz Barcelone '92., poslali smo dopis Amerikancima za autohtoni Dream Team. Osiguravamo se da osobnim kontaktima dođemo do onih najbitnijih. Nadamo se da će iznenađujući broj članova Dream Teama biti tu 4. i 5. rujna. Tu je i selekcija Europe, recimo Eurolige. Nigdje nismo naišli na zatvorena vrata. Euroligaška delegacija doći će u najvećem mogućem broju.

Spomenuo je Aco i neka konkretna imena: - Dobili smo zeleno svjetlo za dovođenje dva, tri, četiri igrača Reala. Nisam htio opterećivati Željka Obradovića i Nevena Spahiju, njegovog pomoćnika u selekciji Europe, ali ja sam osobno ostvario kontakte s Mikeom Jamesom, u rekordnom vremenu mi je odgovorio da odlazi. Tornike Shengelia, Marko Gudurić, Džanan Musa, svi su potvrdili. Sprema se moćna selekcija Europe da se suprotstavi današnjoj hrvatskoj reprezentaciji. Karte će brzo otići. Želja nam je da tih 15 tisuća ljudi da Hrvatskoj podražaj pred ključne dvoboje s BiH za Eurobasket 2025. godine.

Košarkaška ostavština Dražena najbolje će se vidjeti po tome što im je ostavio u današnjoj NBA ligi. Očekujem veliki odaziv. Nećemo vam odati sve što će biti, scenarij te košarkaške utakmice, jer neka iznenađenja čuvamo za utakmicu. To će biti spektakl koji u Hrvatskoj nije viđen. Ovo mora biti spektakl, ali neće biti All-Star utakmica. I hrvatskog izbornika Josipa Sesara i izbornika selekcije Eurolige Željka Obradovića, i njegova pomoćnika Nevena Spahiju, zamolit ću da se igra kako bi Dražen to htio. Bitka za svaku loptu, bitka do boli. Dugo ovo pripremamo, scenarij je spreman - završio je Draženov brat.

