'Modrić ostaje? U redu, ja odlazim!' Potez zvijezde Reala šokirao je Ancelottija

Nakon deset godina u madridskom Realu Toni Kroos je početkom tjedna objavio da će na kraju sezone napustiti kraljevski klub, ali i završiti svoju nogometnu karijeru. Kroosa čeka još nastup u zadnjem kolu domaćeg prvenstva protiv Betisa te finale Lige prvaka koje se 1. lipnja igra na Wembleyju, a Realu je suparnik dortmundska Borussia.

Kroos međutim, prema napisima španjolskih medija, neće biti jedini vezni igrač Reala koji će na kraju sezone otići iz kluba. Naime, Dani Ceballos također je rekao Carlu Ancelottiju da će otići. To je talijanskog stručnjaka isprve šokiralo, s obzirom na to da bi Ceballos sada bio nešto više u njegovim planovima nakon odlaska Kroosa.

Španjolci pušu da se Ceballos odlučio na odlazak nakon što je saznao da će Luka Modrić ostati u Realu još jednu sezonu. "Modrić ostaje? U redu, ja odlazim", rekao je Ceballos Ancelottiju.

Jasno je da će Modrić ostati, čeka se samo službena objava da su kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i madridski Real obnovili suradnju do 30. lipnja 2025. godine. Pitanje je bi li Ceballos igrao i da su obojica (i Kroos i Modrić) odlučila otići, no ovako će to biti gotovo nemoguće, pogotovo ako Ancelotti zaista promijeni formaciju za sljedeću sezonu.

Ceballos je ove sezone skupio samo 19 nastupa u španjolskom prvenstvu, a ukupno je u cijeloj sezoni odigrao samo 1722 minute. Ancelotti u sredini računa na Ardu Gülera i Nicu Paza, uz već standardne - Tchouamenija, Camavingu, Modrića, Valverdea, Bellinghama... Inače, Ceballosa bi rado u svojim redovima voljeli vidjeti u gradskom rivalu, madridskom Atleticu, ali i u AC Milanu.