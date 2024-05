Još nema kraja kiši i grmljavini: Upaljen meteoalarm u većini Hrvatske, evo kada će nakratko biti stabilnije

U većem dijelu Hrvatske ove je nedjelje upaljen žuti meteoalarm zbog vjetra, kiše te mogućeg grmljavinskog nevremena u ponekim mjestima - čime se nastavlja nestabilno vrijeme koje je vladalo u Hrvatskoj proteklih dana. Nova kiša i oblaci s grmljavinom prekrili su glavni Grad i sinoć, dok je u više dijelova Hrvatske proteklih dana pogodila tuča i tako uzrokovala veće štete.

- U većini krajeva umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugoistočni, na zapadu unutrašnjosti sjeveroistočni, a uz obalu ponegdje i bura, osobito na sjevernom dijelu lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 23, na istoku i ponegdje na Jadranu do 25 °C - prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

Foto: DHMZ

Dok je u zagrebačkoj, karlovačkoj, kninskoj regiji te u gorju na snazi meteoalarm zbog obilne kiše i nevremena s mogućnosti grmljavine višom od 70 posto, duž Velebitskog kanala te u srednjoj Dalmaciji očekuje se jak vjetar s udarima do 65 km/h. Ipak, HAK javlja kako zasad u pomorskom prometu nema poteškoća.

- Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski u Dalmaciji, Baranji, središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Mogući su odroni. Zbog povremeno jakih pljuskova kiše moguće je naići na veću količinu vode koja se zadržava na kolniku. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila - upozorava HAK.

S novim tjednom pak se očekuje nešto sunčanije vrijeme s temperaturama do 27°C, pa neće biti niti upaljeni meteoalarmi.

- Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Ujutro ponegdje u unutrašnjosti moguća magla. Sredinom dana i poslijepodne uz jači razvoj oblaka mjestimice kiša i grmljavina, uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu ponegdje umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, ujutro uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 9 do 14, na Jadranu između 14 i 19 °C. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27 °C - najava je DHMZ-a za ponedjeljak.

