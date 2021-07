UZNEMIRUJUĆI VIDEO Zabio se u golmana i ostao bez svijesti, krvarila mu glava

Napadač Napolija Hirving Lozano (25) šokirao je sve na terenu i oko njega kada je nakon bliskog susreta s golmanom ostao ležati na travnjaku nepomično.

Naime, meksički je igrač u borbi za loptu pao pa onda još žestoko uklizao glavom u golmana Trinidada i Tobaga, Marvina Phillipsa.

Mnogi igrači su pustili suze gledajući svoga kolegu kako u nesvijesti krvave glave leži na travnjaku. Stigla je i hitna pomoć koja ga je stavila na nosila i iznijela van terena.

Srećom, ubrzo je tamošnji nogometni savez javio da se mladi napadač probudio i da će uskoro obaviti se potrebne preglede.

- Pri svijesti je i u stabilnom stanju. Uskoro će biti podvrgnut pregledima - napisali su na Twitteru.

Report at the moment.

Hirving Lozano is stable, conscious and he will be medically examined.#FuerzaChucky pic.twitter.com/lWgTwcItwc — Mexican National Team (@miseleccionmxEN) July 11, 2021

Video nesretnog slučaja možete pogledati OVDJE. Upozoravamo da je uznemirujuć, kao i fotografije u galeriji.

Dodajmo i kako je Meksiko je remizirao s Trinidadom i Tobagom (0:0) u prvom kolu Gold Cupa.



Foto: Kevin Jairaj/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Soccer: CONCACAF Gold Cup Soccer Jul 10, 2021; Arlington, Texas, USA; Trinidad and Tobago goalkeeper Marvin Phillip (1) collides with Mexico forward Hirving Lozano (22) during the first half of a CONCACAF Gold Cup group stage soccer match at AT&T Stadium. Mandatory Credit: Kevin Jairaj-USA TODAY Sports Kevin Jairaj