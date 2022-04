Utakmica Gorice i Dinama pod povećalom: "Velika greška, trebao je biti penal!"

Sudački ekspert Marijo Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion osvrnuo se na sporne situacije iz 32. kola Prve HNL, što je uvijek zanimljivo, posebno zato što je možda upravo prethodno kolo odredilo utrku za prvaka.

- U ovom kolu bile su dvije sporne situacije koje ćemo analizirati - spomenuo je na samom početku Strahonja, pomalo dramatično.

Kao prva utakmica "na repertoaru", bila je ona Rijeke i Osijeka, koju su domaćini dobili 3:1 pa nanijeli momčadi Nenada Bjelici težak udarac. Sudio je Mario Zebec.

- Bio je vrlo dobar, posebno jer je imao dvije teške situacije. Vrlo dobar bio je i VAR, posebno kod procjene zaleđa. Generalno, cijela priča je dobra. Možda je bila pokoja greška na samom terenu, ali ništa značajnije - ističe Strahonja pa objašnjava zašto je bio kazneni udarac u 17. minuti:

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL 13.02.2022., Osijek - Hrvatski Telekom Prva liga, 23. kolo, NK Osijek - HNK Rijeka. Sava-Arangel Cestic Photo: Dubravka Petric/PIXSELL

- Pavičić je sjajno fintirao igrača, a njegova reakcija bila je pokušaj doći do lopte, čime je promijenio njen smjer. To je opravdano kazneni udarac. Što se 56. minute i pada Kleinheslera tiče, sudac je najbolje procijenio da nije bio kazneni udarac, što se vidi i u usporenoj snimci. Uživo je to bilo teško vidjeti i sve pohvale sucu, ali i VAR sobi.

Na red je stigla utakmica Gorice i Dinama (0:1), kojom su plavi napravili ogroman korak prema obrani naslova prvaka Hrvatske. Sudio je Zdenko Lovrić. I imao jednu, ali vrijednu spornu situaciju kontra sebe.

- U 71. bio je prekršaj Jovičića na Lauritsenu i to je morao biti kazneni udarac. Iz VAR sobe su to trebali sugerirati, ne znam zašto nisu. Pogreška suca - kratko i jasno komentirao je Strahonja.

Slaven Belupo i Hajduk sljedeći je susret na repertoaru, čime se zaokružuje trojka u borbi za titulu. Bijeli su odigrali "nulu" u Koprivnici te na taj način izbrisali pobjedu nad Dinamom (1:0) nekoliko dana ranije. Sudio je Fran Jović.

- Bio je dobar, imao je samo jedan previd u situaciji s Fossatijem, ali to mu nije narušilo izvedbu. Marina pak na Krovinoviću nije trebao dobiti drugi žuti karton, to je situacija u kojoj se sudac Jović odlično pozicionirao i odlučio - ponovno je bio kratak Strahonja, što dovoljno govori o uistinu malom broju spornih situacija.

Na utakmici Istre i Lokomotive (2:2) nije bilo nijedne sporne situacije, a dvoboj je sudio Dario Bel. S druge strane, Tihomir Pejin nije se potpuno snašao na susretu Hrvatskog dragovoljca i Šibenika (3:1), gdje su bila tri jedanaesterca. No, dobio je prolaznu ocjenu.

