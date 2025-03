UŽIVO U studiju Večernjeg raspravljamo o još jednom uzbudljivom tjednu HNL-a

Utrka za naslov prvaka je sve uzbudljivija. Već smo zakoračili u posljenju sezonu prvenstva, Dinamo više ne igra europske utakmice, no do potpune dominacije plavih na domaćim terenima nije došlo. Aktualni prvaci muče se, osobito u derbijima. Njihovo prosipanje bodova iskorištavaju konkurenti, no gotovo iz tjedna u tjedan netko prospe bodove protiv nešto lakših protivnika. Ovoga je vikenda red došao na Rijeku koja je na Rujevici remizira sa zadnjeplasiranim i gotovo otpisanim Šibenikom. O svim zbivanjima na domaćim tereima raspravljaju sportski novinari i urednici Večernjeg lista.