Novi trener na Poljudu: Rekli su mi da sam lud, ali vrijeme je. Idemo stvoriti veliki Hajduk!

Ivan Leko, nekadašnji kapetan Hajduka i repreznetativac Hrvatske, vratio se na Poljud, prvi put nakon 2005. godine kada je kao kapetan slavio zadnji naslov prvaka sa splitskim klubom i podignuo zadnji pehar na Hajdukovom stadionu. Leko se vratio kao novi trener, već šesti u eri Lukše Jakobušića koji ne odustaje od borbe za naslov prvaka.

- Ovaj trenutak je baš poseban, emocionalan. Krenuo sam u nogomet u Hajduku, znao sam da će doći taj dan kada ću postati trener Hajduka. Jako sam sretan i puno se veselim, nadam se da nas čeka puno lijepih stvari. Puno je stvari koji se mogu napraviti. Činjenica je da je Hajduk u posljednje dvije godine napravio ogroman napredak u svemu. Od prvog dana ćemo naglasak staviti na energiji, emociji i strasti i sve što budemo radili od danas pa nadalje bit će s tim naglaskom. Nadam se da će naši navijači uživati kada budu gledali naše utakmice. – prve su riječi Ivana Leke kao trenera Hajduka, koje je ponudio posljednjeg dana 2022. godine, kada je potpisao ugovor.

> Od 18 sati u tijeku je svečano predstavljanje Leke na Poljudu, a tijek događaja ovdje možete pratiti uživo, uskoro donosimo i video materijal kao i prve reakcije iz kluba.

Pred novinarima su i predsjednik Jakobušić koji je prvi uzeo riječ, kao i sportski direktor Nikoličius.

- Leko je potvrda stabilnosti. Što ako dobije ponudu drugog kluba? Nadam se da će ju dobiti, već na ljeto. Nadam se da ćemo vrlo brzo pričati o novom ugovoru. No dok god imamo zadovoljstvo da budemo ovdje, tako treba biti. Tko ne želi biti ovdje, mislim da više i nije. Krajm godine nadam se novom ugovoru, kazao je Jakobušić.

- Svatko od trenera je dao svoje, ali imamo kontinuitet u svemu u klubu, u marketingu, akademiji, ali ne i sa strukom, tu nismo uspjeli. A sad o transferima. Citiraju se moje izjave da ne prodajemo budućnost za stabilnost. Tako je, dvije godine odbijali smo ozbiljne ponude, jednu je i on odbio. Možda smo ga prodali u piku, on je među top 5 transfera Hajduka i to sve govori. Odbijali smo i ponude za Ljubičića. Da, moguće je da prodamo Vuškovića u siječnju ili lipnju, ali ne zato što moramo nego zato što smo ili dobili dobru cijenu ili zato što obitelj želi tako, pojasnio je predsjednik.

Kazao je da nikada nije rekao kako neće prodavatio Biuka.

Novi trener kazao je:

- Emocije su na visokom nivou. Došao je taj momenat, kad sam ušao u klub, sjetio sam se dana kad sam prvi put došao tu, kad sam imao devet godina i sanjao... Hvala predsjedniiku i direktoru, pokazali su mi toliko vjere toliko svega da su u meni probudili osjećaj da je sada taj momenat. Mi sve pratimo, sve znamo. Inače vjerujem da trenerski poziv nije posao, to je ljubav, moj život, strast. Presretan sam što sam ovdje.

Odmah su ga novinari pitali kad će se slaviti naslov na Poljudu.

- Svi želimo da Hajduk bude prvi, ali ja ne bih pričao o tome, Ja sam ovdje došao jer klub raste, veliki je iskorak u zadnje dvije godine i ja želim biti dio priče kad se jednog dana bude pričalo o ovome. Dat ćemo sve što možemo, ali nitko ne može garantirati rezultat u kratko vrijeme. HNL je narastao otkako sam otišao, na SP-u smo imali tri-četiri imena koja su bila važna u reprezentaciji, respektiram ligu. Jedna stvar je gledati sa strane, a druga je stvar trenmirati igrače Hajduka i voditi ih na utakmici. Veselim se upoznavanju s igračima i stvaranju tima, želim, stvoriti vjeru kod njih da je sve moguće jer zaista jest.