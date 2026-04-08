Boban izgovorio riječi koje su sve pogodile: Pamtim ga s dozom melankolije, što je često na Balkanu

Smrt legendarnog rumunjskog trenera Mircee Lucescua rastužila je nogometni svijet, a emotivne riječi stigle su iz Italije. Tijekom emisije na Sky Sportu od njega su se oprostili legendarni Fabio Capello i predsjednik Dinama Zvonimir Boban, prisjetivši se velikog stručnjaka i čovjeka koji je obilježio europski nogomet.

- Bio je dobar trener, dobra osoba, rekao bih i jako drag čovjek. Bio je vrlo živahan, kada biste ga sreli volio je razgovarati o nogometu, ali i životu. Kao trener, njegove brojke govore same za sebe - rekao je Capello.

Na to se nadovezao novinara Sky Sporta pa rekao: 'Umro je za nogomet. Umro je za svoju reprezentaciju, bio je na klupi u prvoj utakmici doigravanja za Svjetsko prvenstvo protiv Turske. Završio je utakmicu, a kasnije mu je pozlilo'.

Prvi čovjek Dinama Zvone Boban bio je jednako emotivan:

- Nježan, izražajan čovjek, pamtim ga s dozom melankolije, kao što to često biva na Balkanu. Bio je boemskog duha, volio je talijanski nogomet. Izvanredna osoba. Neka počiva u miru - izjavio je Boban.