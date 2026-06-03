Trebao je potpisati za Dinamo, ali plavi su ga prevarili: Sada ga Jakirović dovodi u Premier ligu

Yassine Titraoui prije tri godine trebao je postati igrač zagrebačkog Dinama nakon impresivne sezone u alžirskom Paradouu. Činilo se tada kako je potpis alžirskog veznjaka praktički pitanje vremena, no transfer je tada propao pod sumnjivim okolnostima. Dinamo je tvrdio kako je Alžirac pao na liječničkom pregledu, dok je on tvrdio kako ga je vodstvo kluba na čelu s Vlatkom Peras prevarilo.

Na kraju se 2024. pridružio belgijskom Chaleroiju gdje se pokazao kao perspektivni vezni igrač u posljednje dvije sezone i stigao na radar mnogih klubova. 22-godišnjaka sada se povezuje s novopečenim premierligašem Hull Cityjem koji s klupe vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović.

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Osim Tigrova, spominje se interes i Sunderlanda, Leeds Uniteda te bivšeg prvaka Europe Marseillea. Charleoi za njega traži 12 milijuna eura što ne bi trebalo predstavljati problem za engleske klubove. Titraoui se našao i na popisu izbornika Vladimira Petkovića za nadolazeće Svjetsko prvenstvo gdje bi si dobnrim igrama mogao dodatno podići cijenu.

U dvije sezone je za belgijskog prvoligaša odigrao 74 utakmice, zabio sedam i namjestio pet pogodaka. Pet od tih sedam golova stiglo je u netom završenoj sezoni u kojoj je nastupio 37 puta.