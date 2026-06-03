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Renata Rašović
Autor
Renata Rašović

Još ne tako davno ti sitni lopovi za volanom samo su 'štelali' taksimetar

03.06.2026. u 09:25

Posljednja žrtva u dugom nizu prijevara u režiji taksi-vozača bio je stariji gospodin iz Sinja, kojeg je vožnja od Glavnog kolodvora do aerodroma koštala 320 eura, otprilike kao pet-šest avionskih karata do Istanbula s niskotarifnim avioprijevoznikom

Sve zvijeri izlaze noću. Kurve, šljam, tetkice, narkići, dileri, bolesni, iskvareni. Jednog će dana prava kiša sve to smeće sprati s ulica – tako dekadentni i prljavi New York 70-ih godina u kultnom filmu “Taksist” opisuje Travis Bickle, u tijelu genijalnog Roberta De Nira, osamljeni vijetnamski veteran s PTSP-jem. Tražeći smisao u svijetu koji mu nudi samo kaos, pred ogledalom vježba: “You talkin’ to me?” Je l’ to meni govoriš?

Pola stoljeća poslije moralno dezorijentiranih likova, no ne filmskih, već stvarnih, na ulicama ne nedostaje, samo što u njima nema ničeg romantičnog, osobito ne viteškog, kao u filmu. Posljednja žrtva u dugom nizu prijevara u režiji taksi-vozača bio je stariji gospodin iz Sinja, kojeg je vožnja od Glavnog kolodvora do aerodroma koštala 320 eura, otprilike kao pet-šest avionskih karata do Istanbula s niskotarifnim avioprijevoznikom.

Ključne riječi
Zadar prijevare Taksi

Komentara 1

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Avatar neugodan
neugodan
09:37 03.06.2026.

Lako se to riješi. Cijena se mora definirati prije voznje. Nikakvi taximetri. A ovakve lopove u zatvor

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