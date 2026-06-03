Još ne tako davno ti sitni lopovi za volanom samo su 'štelali' taksimetar

Sve zvijeri izlaze noću. Kurve, šljam, tetkice, narkići, dileri, bolesni, iskvareni. Jednog će dana prava kiša sve to smeće sprati s ulica – tako dekadentni i prljavi New York 70-ih godina u kultnom filmu “Taksist” opisuje Travis Bickle, u tijelu genijalnog Roberta De Nira, osamljeni vijetnamski veteran s PTSP-jem. Tražeći smisao u svijetu koji mu nudi samo kaos, pred ogledalom vježba: “You talkin’ to me?” Je l’ to meni govoriš?



Pola stoljeća poslije moralno dezorijentiranih likova, no ne filmskih, već stvarnih, na ulicama ne nedostaje, samo što u njima nema ničeg romantičnog, osobito ne viteškog, kao u filmu. Posljednja žrtva u dugom nizu prijevara u režiji taksi-vozača bio je stariji gospodin iz Sinja, kojeg je vožnja od Glavnog kolodvora do aerodroma koštala 320 eura, otprilike kao pet-šest avionskih karata do Istanbula s niskotarifnim avioprijevoznikom.