Drama na nebu iznad Slovenije: Izraelskom avionu zabranjeno slijetanje u Ljubljanu, završio u Zagrebu

Zrakoplov izraelske aviokompanije Israir, koji je prema rasporedu trebao sletjeti u Ljubljanu, u srijedu je preusmjeren u Zagreb nakon što nije dobio dopuštenje za slijetanje u slovensku prijestolnicu. Kako prenosi The Jerusalem Post, iz kompanije tvrde da su slovenske vlasti odbile odobriti slijetanje te da je odluka donesena iz političkih razloga. U Israiru smatraju kako je takav potez suprotan međunarodnim zrakoplovnim sporazumima i pravilima Europske unije.

Prema navodima prijevoznika, u pokušaje rješavanja situacije bili su uključeni izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova i nacionalna Uprava civilnog zrakoplovstva. Unatoč tome, odobrenje za slijetanje u Ljubljanu nije izdano pa je let preusmjeren prema Zagrebu, gdje je sigurno završio putovanje.

Iz Israira tvrde da iza odluke stoje politički motivi, no slovenske vlasti zasad se nisu službeno očitovale o tim navodima niti su objasnile zašto zrakoplov nije mogao sletjeti u Ljubljanu. Slučaj dolazi u vrijeme političkih promjena u Sloveniji nakon nedavnih parlamentarnih izbora na kojima je pobjedu odnio Janez Janša i njegova Slovenska demokratska stranka.

Njegov povratak na vlast označava zaokret u odnosu na politiku prethodne vlade koju je vodio Robert Golob. Tijekom njegova mandata Slovenija je zauzela znatno kritičniji stav prema Izraelu, uključujući priznanje palestinske države te uvođenje određenih mjera protiv pojedinih izraelskih dužnosnika. Za sada nije poznato hoće li slovenske institucije naknadno objasniti razloge zbog kojih je izraelskom zrakoplovu uskraćeno slijetanje u Ljubljanu.