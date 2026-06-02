ODLAZAK S MAKSIMIRA?

Dinamo bi mogao ostati bez sjajnog braniča: Postoji interes dva velika talijanska kluba

Dinamo i Rijeka u finalu Hrvatskog nogometnog kupa
Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
02.06.2026.
u 10:02

Valinčić je u Dinamo stigao prošlog ljeta iz Istre 1961 za 1.3 milijuna eura, a samo godinu dana kasnije mogao bi se prodati za daleko veći iznos

Moris Valinčić bio je jedna od rijetkih svijetlih točki u Dinamu u jesenskom dijelu sezone. Kada se momčad mučila s igrom i rezultatima, brzonogi desni branič pružao je konsatntu dobrih igara i pretvorio se u možda i najboljeg igrača momčadi u tom trenutku. Potom je u listopadu stigla ozljeda metatarzalne kosti koja ga je izbacila iz stroja na čak četiri mjeseca.

Kada se vratio u veljači, nije uspio uhvatiti formu kakvu je pokazivao prije ozljede. Trener Kovačević vratio ga je na klupu te ga je na teren vratio tek u završnici sezone. Njegova statistika u Dinamo tako iznosi 34 nastupa i tri asistencije.

Ozljeda je definitivno stigla u najgorem mogućem trenutku jer Valinčić je na sebe privukao pozornost i nekih talijanskih klubova. Glasine o potencijalnom velikom transferu bile su sve glasnije, no stišale su se kako je izbivao s terena. Bilo je za očekivati kako je interes Talijana splasnuo, ali kako piše insajder Gianluca di Marzio, čini se da to nije istina. Doprvak Napoli ga vidi kao idealnu zamjenu za Giovannija di Lorenza, a situaciju prati i milanski Inter.

Valinčićev menadžer Adrian Aliaj rekao je kako je igračeva realna cijena oko 15 milijuna eura pa je za očekivati kako će se u tom rangu kretati i službene ponude klubova, naravno ako stignu. Valinčić je u Dinamo stigao prošlog ljeta iz Istre 1961 za 1.3 milijuna eura, a samo godinu dana kasnije mogao bi se prodati za daleko veći iznos.
Inter Napoli Moris Valinčić Dinamo

Atmosfera na stadionu tijekom finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Hajduka i Šibenika
TUŽNA PRIČA

Ugasio se kultni hrvatski nogometni klub: U najslavnijim danima igrali su europsko natjecanje

Tijekom bogate povijesti klub je prolazio kroz različite natjecateljske lige, a posebno se pamte sezone provedene u najvišem rangu hrvatskog nogometa. Povijesni iskorak na europsku scenu u sezoni 2009./2010. ostaje zapisan kao ponajveći uspjeh narančastih. Šubićevac je bio poznat po izvrsnoj nogometnoj školi koja je stvorila brojne igrače poput Ante Rukavine, Gordon Schildenfelda i ostalih igrača.

