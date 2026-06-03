FOTO Ceste pod vodom, vozači se jedva probijaju, pogledajte posljedice nevremena. Iz policije uputili posebno upozorenje

Snažno grmljavinsko nevrijeme koje je tijekom dana zahvatilo dijelove Jadrana u poslijepodnevnim satima stiglo je i na šire splitsko područje, prouzročivši brojne poteškoće u prometu i stvaranje bujica na gradskim ulicama.
Snažno grmljavinsko nevrijeme koje je tijekom dana zahvatilo dijelove Jadrana u poslijepodnevnim satima stiglo je i na šire splitsko područje, prouzročivši brojne poteškoće u prometu i stvaranje bujica na gradskim ulicama.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Prema informacijama koje prenosi portal Dalmacija danas, do 12.30 sati na području Solina palo je oko 50 litara kiše po četvornom metru, a obilna kiša nastavila je padati i na području Splita i okolice.
Prema informacijama koje prenosi portal Dalmacija danas, do 12.30 sati na području Solina palo je oko 50 litara kiše po četvornom metru, a obilna kiša nastavila je padati i na području Splita i okolice.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Zbog velike količine oborina u kratkom vremenu brojne prometnice našle su se pod vodom, a promet je znatno usporen. Posebno otežano prometuje se na ulazu u Split iz smjera Stobreča, gdje se vozila kreću vrlo sporo, a vidljivost na pojedinim dionicama znatno je smanjena.
Zbog velike količine oborina u kratkom vremenu brojne prometnice našle su se pod vodom, a promet je znatno usporen. Posebno otežano prometuje se na ulazu u Split iz smjera Stobreča, gdje se vozila kreću vrlo sporo, a vidljivost na pojedinim dionicama znatno je smanjena.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske upozoravaju da su kolnici mokri i skliski te pozivaju vozače na dodatni oprez. Zbog lokalno obilnih pljuskova moguća je pojava veće količine vode na cestama, što povećava rizik od proklizavanja vozila.
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske upozoravaju da su kolnici mokri i skliski te pozivaju vozače na dodatni oprez. Zbog lokalno obilnih pljuskova moguća je pojava veće količine vode na cestama, što povećava rizik od proklizavanja vozila.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Policija također upozorava na mogućnost odrona, osobito na prometnicama koje prolaze niz strme padine. Na nekoliko lokacija u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahti, dok je na Staroj kliškoj cesti prijavljen odron.
Policija također upozorava na mogućnost odrona, osobito na prometnicama koje prolaze niz strme padine. Na nekoliko lokacija u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahti, dok je na Staroj kliškoj cesti prijavljen odron.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Nadležne službe nalaze se na terenu i rade na otklanjanju posljedica nevremena. Građanima i vozačima savjetuje se oprez, održavanje sigurnosnog razmaka te prilagodba brzine i načina vožnje trenutačnim uvjetima na cestama.
Nadležne službe nalaze se na terenu i rade na otklanjanju posljedica nevremena. Građanima i vozačima savjetuje se oprez, održavanje sigurnosnog razmaka te prilagodba brzine i načina vožnje trenutačnim uvjetima na cestama.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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