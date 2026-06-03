FOTO Ceste pod vodom, vozači se jedva probijaju, pogledajte posljedice nevremena. Iz policije uputili posebno upozorenje
Snažno grmljavinsko nevrijeme koje je tijekom dana zahvatilo dijelove Jadrana u poslijepodnevnim satima stiglo je i na šire splitsko područje, prouzročivši brojne poteškoće u prometu i stvaranje bujica na gradskim ulicama.
Prema informacijama koje prenosi portal Dalmacija danas, do 12.30 sati na području Solina palo je oko 50 litara kiše po četvornom metru, a obilna kiša nastavila je padati i na području Splita i okolice.
Zbog velike količine oborina u kratkom vremenu brojne prometnice našle su se pod vodom, a promet je znatno usporen. Posebno otežano prometuje se na ulazu u Split iz smjera Stobreča, gdje se vozila kreću vrlo sporo, a vidljivost na pojedinim dionicama znatno je smanjena.
Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske upozoravaju da su kolnici mokri i skliski te pozivaju vozače na dodatni oprez. Zbog lokalno obilnih pljuskova moguća je pojava veće količine vode na cestama, što povećava rizik od proklizavanja vozila.
Policija također upozorava na mogućnost odrona, osobito na prometnicama koje prolaze niz strme padine. Na nekoliko lokacija u Splitu i Solinu zaprimljene su dojave o izlijetanju poklopaca šahti, dok je na Staroj kliškoj cesti prijavljen odron.
Nadležne službe nalaze se na terenu i rade na otklanjanju posljedica nevremena. Građanima i vozačima savjetuje se oprez, održavanje sigurnosnog razmaka te prilagodba brzine i načina vožnje trenutačnim uvjetima na cestama.