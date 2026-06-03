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TUŽNA VIJEST

Preminula poznata onkologinja: 'Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu'

NISMO SAME
VL
Autor
Vecernji.hr
03.06.2026.
u 15:43

Preminula je Zrinka Rendić Miočević, dr. med., specijalistica radioterapije i onkologije, objavili su iz udruge Nismo same

Tužnu vijest podijelila je na Facebooku udruga Nismo same, posvećena ženama koje se bore s malignim oboljenjima. "S velikom tugom i nevjericom primili smo vijest o preranom odlasku naše suradnice i prijateljice Zrinke Rendić Miočević, iznimne liječnice i prije svega divne osobe. Kao onkologica, svojim je znanjem, predanošću i ljudskošću ostavila neizbrisiv trag u životima brojnih pacijenata, suradnika i prijatelja. Bila je liječnica kojoj su ljudi vjerovali, osoba koja je ulijevala nadu i pružala podršku. Bila je uvijek vedra, slušala je pacijente i na svako je pitanje odgovarala stručno i usredotočeno", naveli su u objavi. 

"Srce nam je slomljeno zbog ovog nenadoknadivog gubitka. Obitelji, prijateljima i svima koji su je voljeli izražavamo najiskreniju sućut, posebno njezinom suprugu i djeci, kojima želimo snagu i utjehu u ovim nezamislivo teškim trenucima. Počivala u miru draga Zrinka. Pamtit ćemo te po tvojoj dobroti, toplini, profesionalnosti i osmijehu. Voljet ćemo te zauvijek", napisali su. 

Zrinka Rendić Miočević, dr. med., specijalistica radioterapije i onkologije, bila je zaposlenica Odjela za radioterapijsku onkologiju zagrebačke Klinike za tumore. Kako stoji na stranicama udruge Nismo same, s kojom je liječnica surađivala, diplomirala je na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2003. Na Zavodu je zaposlena od 2007., a od 2012. kao specijalistica radioterapije i onkologije. U svakodnevnoj praksi ponajviše se bavila radioterapijom bolesnika/bolesnica s karcinomom dojke, karcinomima probavnog i urogenitalnog sustava te ginekološkim tumorima. Bila je jedna od radioterapijskih onkologa koji provode ginekološku brahiterapiju (unutrašnje zračenje) kod bolesnica s karcinomima maternice. Odslušala je poslijediplomski znanstveni studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te bila u procesu izrade doktorske disertacije.

Ključne riječi
Zrinka Rendić Miočević

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