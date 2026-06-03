Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 163
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLIJEDI RADIKALAN POTEZ?

Katastrofa u srpskom nogometu nakon sramotnog poraza: Odlazi pola reprezentacije?

International Friendly - Cape Verde v Serbia
RODRIGO ANTUNES/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
03.06.2026.
u 16:20

Najveće srpske zvijezde nisu se odazvale pozivu izbornika Veljka Paunovića jer im nisu isplaćene premije za ostanak u elitnom razredu Lige nacija

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je novu katastrofu u prijateljskoj utakmici protiv Zelenortskih otoka. Nakon što se nisu uspjeli plasirati na Svjetsko prvenstvo, u utakmici s reprezentacijom kojoj je to uspjelo poraženi su s 3:0 od reprezentacije države koja ima samo 530 tisuća stanovnika- 

Treba reći, Srbija je u toj utakmici nastupila bez Sergeja i Vanje Milinković-Savića, Dušana Vlahovića, Luke Jovića, Đorđa Petrovića, Miloša Veljkovića, Filipa Kostića, Aleksandra Mitrovića, Nikole Milenkovića i Saše Lukića - ponajboljih srpskih nogometaša. Svi se oni nisu odazvali pozivu izbornika Veljka Paunovića jer im nisu isplaćene premije za ostanak u elitnom razredu Lige nacija. Na njihov potez stižu brojne oštre reakcije iz medija i javnosti, a najradikalniju ideju ima Stanislav Karasi.

Amerikanci rangirali favorite Svjetskog prvenstva: Evo na kojem je mjestu Hrvatska i tko je sve ispred vatrenih

Legenda Crvene Zvezde i predsjednik Stručnog odbora Nogometnog saveza Srbije smatra kako bi Paunović spomenutim igračima trebao zauvijek zatvoriti vrata reprezentacije. 

- Njihov potez je sramotan, nanijeli su veliku štetu reprezentaciji i izbornik ih više ne treba zvati u državni tim. Ne mogu se birati utakmice. Reprezentacija je svetinja i mora se poštovati i kada igra prijateljske susrete. Onaj tko je pozvan mora natopiti dres znojem - rekao je Karasi.

Dodao je i kako smatra da je Paunović kvalitetan trener, no kako ispred sebe ima vrlo težak zadatak. Rekao je kako bi trebao podvući crtu i da Srbija treba igrati s igračima koji ju žele predstavljati i pod cijenu slabijeg igračkog kadra.
Ključne riječi
Srpski nogomet Veljko Paunović srpska nogometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!