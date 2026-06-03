Katastrofa u srpskom nogometu nakon sramotnog poraza: Odlazi pola reprezentacije?

Nogometna reprezentacija Srbije doživjela je novu katastrofu u prijateljskoj utakmici protiv Zelenortskih otoka. Nakon što se nisu uspjeli plasirati na Svjetsko prvenstvo, u utakmici s reprezentacijom kojoj je to uspjelo poraženi su s 3:0 od reprezentacije države koja ima samo 530 tisuća stanovnika-

Treba reći, Srbija je u toj utakmici nastupila bez Sergeja i Vanje Milinković-Savića, Dušana Vlahovića, Luke Jovića, Đorđa Petrovića, Miloša Veljkovića, Filipa Kostića, Aleksandra Mitrovića, Nikole Milenkovića i Saše Lukića - ponajboljih srpskih nogometaša. Svi se oni nisu odazvali pozivu izbornika Veljka Paunovića jer im nisu isplaćene premije za ostanak u elitnom razredu Lige nacija. Na njihov potez stižu brojne oštre reakcije iz medija i javnosti, a najradikalniju ideju ima Stanislav Karasi.

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Legenda Crvene Zvezde i predsjednik Stručnog odbora Nogometnog saveza Srbije smatra kako bi Paunović spomenutim igračima trebao zauvijek zatvoriti vrata reprezentacije.

- Njihov potez je sramotan, nanijeli su veliku štetu reprezentaciji i izbornik ih više ne treba zvati u državni tim. Ne mogu se birati utakmice. Reprezentacija je svetinja i mora se poštovati i kada igra prijateljske susrete. Onaj tko je pozvan mora natopiti dres znojem - rekao je Karasi.

Dodao je i kako smatra da je Paunović kvalitetan trener, no kako ispred sebe ima vrlo težak zadatak. Rekao je kako bi trebao podvući crtu i da Srbija treba igrati s igračima koji ju žele predstavljati i pod cijenu slabijeg igračkog kadra.