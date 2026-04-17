SPOMENUO I ZDRAVKA

Zoran Mamić konačno progovorio o Dinamu, njegova poruka prema Maksimiru dugo se čekala

Zoran Mamić pojavio se na predstavljanju Marija Cvitanovića za trenera Sarajeva
17.04.2026.
u 17:02

Bivši trener i sportski direktor Dinama, Zoran Mamić, dao je svoj prvi veliki intervju za bosanskohercegovačke medije otkako je preuzeo savjetodavnu ulogu u FK Sarajevo. Pritom se osvrnuo i na bivši klub, poručivši kako uklanjanje njegove i bratove fotografije sa zidova Maksimira pokazuje samo nelagodu koju u klubu osjećaju

Zoran Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši ključni čovjek Dinamove sportske politike, u opširnom se intervjuu za portal SportSport.ba dotaknuo i svog bivšeg kluba. Na pitanje kako gleda na to što se u Zagrebu omalovažavaju uspjesi koje je postigao, Mamić je odgovorio da uklanjanje fotografija iz klupskih prostorija na kojima je on s bratom Zdravkom ostavlja gorak okus u ustima. "Mislim da to pokazuje njihovu nelagodu, a ja sam apsolutno ponosan i sretan, pa i privilegiran što sam bio dio tog Dinamovog perioda", izjavio je Mamić.

Podsjetimo, Zoran Mamić je u ožujku 2021. godine podnio ostavku na mjesto trenera Dinama nakon što mu je Vrhovni sud potvrdio presudu na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz kluba. Ubrzo nakon toga pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu, gdje se već nalazio i njegov brat Zdravko, također osuđen u istom postupku.

Danas je, iako bez formalne funkcije, ključna osoba za sportsku politiku u FK Sarajevo. Njegov je zadatak transformirati klub u "nogometnu tvornicu mladih talenata", model koji je godinama usavršavao u Dinamu i koji je zagrebačkom klubu donio goleme uspjehe i profit. "Moja vizija Sarajeva je borba za trofeje i ulazak u grupnu fazu europskih natjecanja uz dosta mladih igrača", pojasnio je Mamić, dodavši kako okosnicu momčadi trebaju činiti igrači od 17 do 22 godine, uz četiri do pet iskusnih lidera.

Iako su, kako kaže, napravljeni prvi koraci u stabilizaciji kluba i optimizaciji troškova, priznao je da nije u potpunosti zadovoljan. Smatra da momčad može i mora igrati puno bolje. "Nisam do kraja zadovoljan ni učinkom stručnog stožera, ni igrača. Može i mora to biti mnogo, mnogo bolje", poručio je Mamić, čime je stvorio dodatan pritisak na trenera i igrače uoči završnice sezone u kojoj se Sarajevo bori za izlazak u Europu.
storyeditor/2026-04-16/IMG-20260416-WA0021.jpg
TUŽNA OBLJETNICA

Anas Sharbini: Nikola mi jako nedostaje... Bio sam u šoku kada sam čuo, jako teško sam to primio

– Bili smo si jako dobri, puno smo se družili kada je došao u Rijeku. Nisam ga prije tako dobro poznavao, osim iz doba kada smo bili zajedno u reprezentaciji, a čim je došao na Kantridu, odmah smo kliknuli. Najbliskiji smo bili Krstanović, Pokrivač i ja, to je bila nerazdvojna klapa. Nikola je bio dobar nogometaš i još bolji prijatelj: iskren, neiskvaren, odličan dečko u svakom smislu.

