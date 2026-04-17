Zoran Mamić konačno progovorio o Dinamu, njegova poruka prema Maksimiru dugo se čekala

Zoran Mamić, bjegunac od hrvatskog pravosuđa i bivši ključni čovjek Dinamove sportske politike, u opširnom se intervjuu za portal SportSport.ba dotaknuo i svog bivšeg kluba. Na pitanje kako gleda na to što se u Zagrebu omalovažavaju uspjesi koje je postigao, Mamić je odgovorio da uklanjanje fotografija iz klupskih prostorija na kojima je on s bratom Zdravkom ostavlja gorak okus u ustima. "Mislim da to pokazuje njihovu nelagodu, a ja sam apsolutno ponosan i sretan, pa i privilegiran što sam bio dio tog Dinamovog perioda", izjavio je Mamić.

Podsjetimo, Zoran Mamić je u ožujku 2021. godine podnio ostavku na mjesto trenera Dinama nakon što mu je Vrhovni sud potvrdio presudu na četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog izvlačenja novca iz kluba. Ubrzo nakon toga pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu, gdje se već nalazio i njegov brat Zdravko, također osuđen u istom postupku.

Danas je, iako bez formalne funkcije, ključna osoba za sportsku politiku u FK Sarajevo. Njegov je zadatak transformirati klub u "nogometnu tvornicu mladih talenata", model koji je godinama usavršavao u Dinamu i koji je zagrebačkom klubu donio goleme uspjehe i profit. "Moja vizija Sarajeva je borba za trofeje i ulazak u grupnu fazu europskih natjecanja uz dosta mladih igrača", pojasnio je Mamić, dodavši kako okosnicu momčadi trebaju činiti igrači od 17 do 22 godine, uz četiri do pet iskusnih lidera.

Iako su, kako kaže, napravljeni prvi koraci u stabilizaciji kluba i optimizaciji troškova, priznao je da nije u potpunosti zadovoljan. Smatra da momčad može i mora igrati puno bolje. "Nisam do kraja zadovoljan ni učinkom stručnog stožera, ni igrača. Može i mora to biti mnogo, mnogo bolje", poručio je Mamić, čime je stvorio dodatan pritisak na trenera i igrače uoči završnice sezone u kojoj se Sarajevo bori za izlazak u Europu.