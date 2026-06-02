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'ZATVORENI IZA REŠETAKA'

Belgijci došli u Rijeku pa onda ostali u nevjerici: 'Putujemo do Hrvatske da bi doživjeli ovo?!'

Rijeka: Prijateljska utakmica Hrvatske i Belgije uoči Svjetskog prvenstva
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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VL
Autor
Stjepan Meleš
02.06.2026.
u 20:17

Na Rujevici se među ukupno 7555 gledatelja, našlo 250 najvjernijih navijača Belgije. Prema standardnog praksi, gostujući su navijači na riječkom stadionu smješteni na južnu tribinu, koja nalikuje na kavez

Nogometne reprezentacije Hrvatske i Belgije su tijekom priprema za skorašnje Svjetsko prvenstvo odigrale na Rujevici prijateljsku utakmicu, a gosti su slavili s 2-0 (1-0). Po jedan pogodak u svakom je poluvremenu postigla Belgija za pobjedu u Rijeci. U 38. minuti je prvi gol na ogledu postigao Youri Tielemans, dok je sve zaključeno kada je u 96. Romelu Lukaku bio strijelac za konačnih 2-0.

Na Rujevici se među ukupno 7555 gledatelja, našlo 250 najvjernijih navijača Belgije. Prema standardnog praksi, gostujući su navijači na riječkom stadionu smješteni na južnu tribinu, koja nalikuje na kavez.

Gotovo nema stranog medija koji je gostovao na Rujevici, a da mu u oči nije upao rujevički kavez za gostujuće navijače. Iznimka nije ni belgijski medij Nieuwsblad koji je na svojem portalu objavio fotogaleriju s Rujevice pod naslovom 'Iza rešetaka: 250 belgijskih navijača utakmicu moraju gledati iz kaveza u Hrvatskoj'.

- Dakle, putujete sve do Rijeke u Hrvatskoj kako biste uživo vidjeli Crvene vragove na djelu, a onda morate gledati iz ‘kaveza‘. Gostujući dio za 250 belgijskih navijača koji putuju nevjerojatan je, najblaže rečeno. Gostujuća tribina na kompaktnom stadionu Rujevica bila je hermetički zatvorena rešetkama i mrežama - komentar je Nieuwsblada.

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Belgija hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni

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