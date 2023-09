Zlatko Dalić: Neću se uvući u igre oko Livaje, a bio sam presretan kada je Modrić rekao da ostaje

Hrvatska nogometna reprezentacija okuplja se u Zagrebu uoči novih utakmica u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. Vatreni u petak na Rujevici igraju protiv Latvije, a onda će tri dana kasnije gostovati u Armeniji. Izbornik Zlatko Dalić danas će u 11 sati održati konferenciju za medije koju možete uživo gledati na našem portalu.

- Nakon medalje novo natjecanje i novi izazovi. Pred nama su dvije utakmice koje bi na papiru trebale biti lagane, ali ne smijemo tako misliti. Trebamo biti ozbiljni i ići korak po korak. Ne bih htio da olako shvatimo protivnike. Svaki bod je važan i isti. Danas ćemo se svi skupiti, bit ćemo zdravi, spremni i orni - rekao je Dalić.

Situacija oko Livajinog nedolaska?

- Rekao sam sve u svom priopćenju. O toj temi neću širiti i neću dužiti. Kao izbornik vodim brigu o svemu. Neću ulaziti ni u kakve igre koje se igraju oko toga. Ja sam izbornik, donosim odluke i stojim iza njih. Priča oko toga se zakomplicirala, ali ja donosim odluke.

Stanje s igračima?

- Nitko nije ozlijeđen, neki igrači su umorni. Sada ćemo napraviti pripremu ekipu za taktički dio protiv Latvije. Nemamo informacija o ozljedama ni jednog igrača.

Marcelo Brozović je otišao u Saudijsku Arabiju.

- Svi smo skeptici prema toj ligi. Ja sam tamo bio prije 10 godina, a prije je možda tako bilo. No, liga je sada narasla i sada moramo pratiti tu ligu, tamo su Brozović, Benzema... Marcelo će tamo dati svoj maksimum i za njega se ne bojim. Liga je kvalitetna, puno je dobrih igrača.

Modrić je odlučio ostati u reprezentaciji.

- Mislim da bi se trebalo objaviti kada on prestane igrati. Tako smo se dogovorili u lipnju, a ni on ni ja ne volimo iskakati u medije. On mi je to rekao, a ja sam kao izbornik presretan. Nismo ništa objavili pa ste mogli zaključiti da ostaje u reprezentaciji. Hvala Luki što je ostao s nama, nema kalkulacija i bit će maksimalno spreman.

U Realu uglavnom ne igra ove sezone.

- Evo sada je u posljednjoj utakmici igrao od prve minute. Puno je utakmica i Luka će imati svoju minutažu. Bez obzira na to, izborit će se za svoju minutažu. On ne očekuje da netko njemu nešto pokloni nego će se izboriti - rekao je Dalić te dodao da mu je drago da su neki igrači našli dobre klubove, ali da o prijelaznom roku ne razgovara s igračima.

Vratio se na Latviju.

- Jedina zamka je da ih shvatimo neozbiljno. Ali, do sada ni jednom nije bio problem da smo nekoga shvatili neozbiljno. Želimo podršku i korektno navijanje na Rujevici i bit ćemo pravi.