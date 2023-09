VIDEO Zlatko Dalić otvorio restoran u Varaždinu, na otvorenje došli Modrić i Kovačić

Koliko je to samo uspomena na jednom mjestu. Ponosno je Zlatko Dalić šetao svojim novootvorenim restoranom u Varaždinu. Naziva The Family, taj je objekt na oko 600 kvadrata i oko 150 sjedećih mjesta, ipak puno više od običnog restorana. Prije je riječ o svojevrsnom muzeju i posveti hrvatskoj reprezentaciji. Od njenih početaka, do novog doba, s posebno istaknutom Dalićevom erom. Nigdje na jednom mjestu nećete vidjeti toliko hrvatskih dresova s utakmica u kojima je ispisana povijest naše nacionalne vrste. Poseban zid posvećen je kapetanima reprezentacije, pa vratarima i onda pažljivo odabranim dresovima sa svakog natjecanja na kojemu smo igrali. Medalje s dvaju svjetskih prvenstava i završnice Lige nacija zauzimaju posebno mjesto. Daliću je bilo jako važno da baš te tri medalje budu na vidljivom mjestu, s desne strane, odmah na ulasku u prostor u Ulici braće Radića 1. Po prvi put Dalić je javnosti otkrio neke svoje iznimno značajne uspomene, poput knjiga koje su mu s posvetama darivali navijači ili različite udruge. Ponosno će posegnuti za onima religijskog sadržaja, priče o putu hrvatske vojne postrojbe Tigrova, knjige o svom Livnu... Na istom mjestu stoje beretke gardijskih brigada Puma i Četvrte splitske, policijska kapa koju je dobio uoči puta u Rusiju....

Spuštajući se niz stepenice, značajno će nam ukazati na dio koji je zamišljen kao maleni oltar u zidu. U njemu dominira kip Djevice Marije, a uokolo su deseci krunica i vjerskih sličica, ikona... Sve su to pokloni koje je Dalić zadnjih godina dobivao na svom reprezentativnom putu. Otvara izbornik škrinjicu i pokazuje poruku: 'Hvala vam što ste vratili ponos hrvatskom narodu...!'

U objektu koji se proteže na tri etaže, posjetitelji će moći vidjeti zaista jedan veliki dio povijesti hrvatske nogometne reprezentacije, s uvećanim najprepoznatljivijim fotografijama slavlja i dočeka naših nogometaša... Izdvojio je Dalić nekoliko poruka koje je poslao u trenucima svojih najvećih sportskih radosti. Znate njihov sadržaj. One pričaju, o poniznosti, vjeri, ljubavi, Bogu, hrvatskom narodu, braniteljima...

Ovim projektom koji je završen u svega nekoliko mjeseci, grad Varaždin dobio je posebnu vrijednost. Jer, svatko tko dođe u taj grad, poželjet će na jednom mjestu vidjeti svjetsku priču koju je napravio Zlatko Dalić. Usput, Dalićevi su pazili na svaki i najsitniji detalj, ne samo u stilskim i tehničkim rješenjima u objektu, već i u gastronomskoj ponudi kojom dominiraju isključivo hrvatski proizvodi. U pažljivo osmišljenom konceptu kojega se ne bi posramile ni najprestižnije svjetske destinacije, imate priliku kupiti autentične hrvatske prehrambene proizvode ali i opremu hrvatske reprezentacije.

Istaknut će Dalić kako ga ova vrsta posla ne zanima, no svjestan je da je, ne samo Varaždinu, dao još jednu dodanu vrijednost...

A restoran zapravo ne možete promašiti, u samom je centru Varaždina, a ispred se nalazi stari golf 'jedinica' kojega je Dalić prije dvije godine kupio na humanitarnoj aukciji. Cijeli je u bojama hrvatskih kockica, a na njemu su potpisi naših reprezentativaca. A kakva bi to fešta ovakvog tipa bila da se na njoj nisu pojavile neke od Dalićevih uzdanica. Kada su u ovaj poseban prostor ušetali Luka Modrić i Mateo Kovačić, vrijeme je stalo, kako se izrazio jedan od gostiju.

Dečki nisu bili raspoloženi za protokolarne izjave dok ih je njihov šef vodio u razgledavanje zanimljivo osmišljenog presjeka naše nogometne povijesti.

- Luka, ovo ti je prvi dres hrvatske reprezentacije - pokazao je Dalić prstom prema prepoznatljivom prvom dizajnu naših kockica, dresu Drage Ćelića.

- Znam, znam... - dometnuo je Luka.

Kada bismo se izrazili rječnikom kojeg Dalić favorizira sve ove godine, rekli bismo da je najuspješniji izbornik hrvatske reprezentacije u povijesti, dobio svoje svetište.

- Nisam razmišljao prvenstveno o restoranu. Ovo je prikaz povijesti naše reprezentacije, na jednom mjestu preko 40 originalnih dresova, počevši od onog protiv SAD-a, medalje, fotografije, uspomene, moja priča u reprezentaciji i priča o obitelji...

Koliko se rađala ta ideja?

- Dugo je to tinjalo u meni, da nešto napravim. Stalno dobivam poklone, majice, dresove, priznanja... Tražio sam način kako to sve staviti na jedno mjesto. Hvala svima koji su mi pomogli u toj ideji. Svi koji dođu u Varaždin, doći će pogledati ovu priču. Nigdje u Hrvatskoj nema ovako nešto.

Ova mini-kapelica za vas sigurno zauzima posebno mjesto?

- Apsolutno. Sve sam to dobio. Niti jednu nisam kupio. To je priča koja me čini sretnim i ponosnim.

Što na ovu priču kažu Modrić i Kovačić?

- I njima se svidjelo. Zvao sam ih i donijeli su mi neke dresove, hvala im što su došli... - zaključio je Dalić.