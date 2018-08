Mladi hrvatski košarkaši prvaci su Europe! Nakon drame srušili su Španjolsku

Hrvatska U-16 košarkaška reprezentacija osvojila je europsko zlato! U finalu EP-a u Novom Sadu svladala je Španjolsku sa 71:70.

Najviše koševa postigao je Boris Tišma 24 (šut 8/9), dok je Roko Prkačin ubacio 18 te posljednja poena koša Hrvatske. Filip Paponja je postigao devet koševa gađajući trice 3/5, a podijelio je i tri asistencije te oteo tri lopte. Po osam koševa postigli su Matej Bošnjak i Ivan Perasović.

Junakom neizvjesne završnice, u kojoj su izabranici Milana Karakaša nadoknadili pet koševa zaostatka, pokazao se Roko Prkačin koji je postigao posljednja četiri koša, ulazom i zakucavanjem za 69:67 na 21 sekundi prije kraja, te polaganjem u stilu oca Nikše za konačnih 71:70 tri sekunde prije kraja, nakon što je Španjolce u vodstvo tricom doveo Hector Alderete. Španjolci su imali posljednji napad za pobjedu, ali je šut za dvicu promašio Kennedy Clement.

Hrvatska je reprezentacija na poluvremenu imala osam koševa prednosti, ali Španjolci su u drugom dijelu preokrenuli rezultat zahvaljujući prevlasti koju su imali u skoku i često iz drugih napada dolazili do koševa. Do najveće prednosti od šest poena (63:57) Španjolska je došla na četiri i pol minute prije kraja tricom Alderetea koji je sa 17 koševa bio najefikasniji igrač novih europskih doprvaka.

No, naši su pronašli način da izbrišu taj zaostatak, zahvaljujući sjajnom Prkačinu koji je u posljednje četiri minute postigao sedam od svojih 18 koševa. No, i ostali su dali svoj doprinos. Filip Paponja jednom od svoje tri trice, a Ivan Perasović pogođenim slobodnim bacanjima za izjednačenje na 67:67 kad je ostalo 54 sekunde do kraja.

Najkorisnijim igračem turnira proglašen je Roko Prkačin koji je uz Tišmu izabran u najbolju petorku turnira.

Ovo je četvrto kadetsko zlato Hrvatske u povijesti. Naši mladi košarkaši odmah nakon utakmice primili su medalje, a u Hrvatsku bi se trebali vratiti sutra oko podne.

