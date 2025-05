'Gattuso se malo zaletio. A što ako postane prvak? Da Boban nije došao, Dinamo bi potonuo'

Nekadašnji igrač Dinama i Rijeke, miljenik maksimirskih tribina, ali i Caniggia s Kantride, kako su ga zvali za vrijeme njegovih riječkih dana gost je novog izdanja emisije Stativa Večenjeg lista. S Fabijanom Komljenovićem istaknutim igračem, kasnije i klupskim djelatnikom porazgovarat ćemo o svemu dosad viđenom u Hrvatskoj nogometnoj ligi, ali i o onome što nas čeka idućeg vikenda. Rijeka može pobjedom protiv Slaven Belupa na Rujevici podignuti pehar pobjednika, ali njenom kiksu se nadaju Dinamo i Hajduk. Plavi su remizirali s Lokomotivom (1:1) u subotnjem gradskom derbiju, a Hajduk je pobjedom u Jadranskom derbiju (2:1) ostao u utrci za naslov prvaka.

- Hajduk je bio kvalitetan, motiviran kiksom Dinama protiv Lokomotive. Bila je velika mobilizacija kod Hajduka, vidjelo se to od prve minute. Zasluženo su dobili. Puno je to značilo Rijeci, mogli su uzeti prvenstvo i ostvariti snove. Sad je to zakomplicirano. Ovakav rasplet se u 30 godina nije dogodio, ali to je draž nogometa. Vidjet ćemo tko će se na kraju veseliti.

Hajduk je i dalje u igri? Da je navijačima ovo netko ponudio, sigurno bi prihvatili?

- Pa sigurno. Gattuso se zaletio, sada je sve moguće. Dinamo mu je dao šansu. Rasplet je do zadnjeg kola. Nikad nije kraj dok nije kraj. Gattuso ima igračko iskustvo, valjda je bio nepromišljen zbog emocija. Vidi se da je Lokomotiva odigrala hrabru utakmicu, da se u Hrvatskoj igra kvalitetno i pošteno. Utakmica između Dinama i Lokomotive, svi su mislili da su bodovi osigurani. Gattuso se zaletio, na kraju može biti prvak, a rekao je da odlazi. Moguće da na kraju i ostane... - rekao je Komljenović uz dodatak:

- Kad bi Gattuso osvojio prvenstvo, trebao bi ostati. Trebali bi dovesti pojačanja koja su adekvatna za Hajduk. Mogu se posložiti i konkurirati za iduću sezonu. Hajduk je cijelo vrijeme tu. Povjerenje se mora imati u mlade igrače, Ne znam zašto zaboravljamo naše mlade igrače, svi su klubovi napravili posao i zaradili milijune na mladim igračima. Uvijek ti je najbolji proizvod iz tvoje škole i akademije. Hajduk je imao najbolje juniore Europe, otišli su...

Što bi Gattusa moglo nagnati da ostane u Hajduku?

- Bio je vani, vodio je jake klubove. Donio je zaključak da je umoran, vjerojatno zna zašto je rekao i ono oko upravljanja klubom. Nisam vidio niti jedan intervju sportskog direktora Hajduka. Sportski direktor i trener moraju svakodnevno od 0 do 24 biti u komunikaciji. Tu je puno igrača, taktike, svega. Oni nisu u komunikaciji, nije rekao bez razloga da komunikacija nije dobra.

Treba li Hajduku njegov Zvonimir Boban? To bi mogao biti Slaven Bilić...

- Boban je bio u funkcijama vođenja sustava. Bio je u UEFA-i zadužen za razvoj europskog nogometa. Slaven Bilić je dosad bio samo trener. A to je velika razlika, biti trener, sportski direktor ili predsjednik kluba. Ja sam dobar prijatelj sa Slavenom Bilićem, volio bih kad bi on bio tamo. Sportski direktor? Motivacijski bi to sigurno bilo dobro, ali drugačije je voditi sustav od 200-250 ljudi - rekao je Komljenović.

Dotakli smo se i uloge Zvonimira Bobana koji u Dinamo službeno stiže 1. lipnja.

- Ne bi on ni ulazio da nema svoj plan, program, viziju i ciljeve za projekt Dinama. On mora sebe okružiti kvalitetnim ljudima. To je ključ svega. Birati stručne ljude, a ne po "babi i stricu". Birati lojalne ljude, ali i znalce koji će mu polagati račune. Onda ima garanciju uspjeha. Ako to ne napravi, teško je raditi u velikim sustavima kao u Dinamu. Nakon dva-tri loša rezultata počinju gunđanja i cirkusi - dodaje.

O problemima u Dinamu?

- Dinamo je po svemu morao biti prvi. Po svemu. Imaju najviše novaca, najveću širinu u kadru i najbolje uvjete u HNL-u. Da Boban nije došao u Dinamo, klub bi potonuo. Pa pogledajte kako su odigrali protiv Lokomotive. Odlučujuća utakmica za naslov, a oni odigraju ovako kako su odigrali - rekao je Komljenović.