Dinamovi juniori golijadom (4:1) stigli do titule prvaka Hrvatske! Hajduk unatoč pobjedi nije obranio naslov

Ne sjećamo se kad je juniorsko prvenstvo Hrvatske bilo toliko u središtu zanimanja kao to je to u završnici ove sezone. No, više je razloga za to, prvo jer je neizvjesno i u posljednjem današnjem kolu odlučuje se o naslovu prvaka. Sve su u svojim rukama imali mladi nogometaši Hajduka nakon što su odigrali 1:1 s Dinamom, do kraja su im trebale pobjede protiv suparnika protiv kojih su bili veliki favoriti, no onda su u zaostaloj utakmici u Osijeku izgubili, s tom pobjedom prestigli bi Dinamo, a onda danas protiv zaprešićkog Inkera, posljednje momčadi juniorske lige, zacijelo slavili obranu naslova prvaka.

Topić svojim 20. pogotkom otklanja svaku sumnju, Dinamo je juniorski prvak. Ostalo je još destak minuta do kraja.

66'

Na Maksmiru je 1707 gledatelja, što je prilično dobra posjeta za juniorsku utakmicu

52'

Nastavljene su obje utakmice, Dinamo, ako sačuva prednost, postaje prvak.

POLUVRIJEME

42' - GOOL!

Šimun Hrgović lijepo zabija s dvadesetak metara u rašlje za povećanje vodstva Hajduka, ali bez velikog značaja dokle god Dinamo vodi na Maksmiru.

35'

Nakon početnih uzbuđenja, obje utakmice su se primirile, Dinamo i Hajduk kontroliraju protivnike.

21' - GOOL!

Pogodak je pao i u Zaprešiću. Hajduk vodi 1:0, a strijelac je Čalušić. Vrcić je asistirao, utrčao u prostor, prevario protivnika i poslao loptu za Čalušića koji ju s ruba vratnice posprema u mrežu.

20' - GOOL!

U ovim trenutcima igra se gol za gol kao da je rukomet! Cvetko zabija za 3:1 glavom nakon ubačaja Lukanića sa strane.

Spomenimo kako je na drugom terenu u Zaprešiću i dalje 0:0 u susretu Hajduka i Inkera.

18' - GOOL!

Nisu Dinamovci stigli niti proslaviti pogodak, a Osijek je već smanjio zaostatak preko Blažanovića koji je bez poteškoća udarcem po sredini svladao vratara.

16' - GOOL!

Otvaranje iz snova za Dinamo. Topić pogađa za povećanje vodstva. Ovo je Topićev 19. pogodak ove sezone, a zabio ga je iz odbijanca kada je vratar obranio prvi pokušaj.

10' - GOOL!

Dinamo vodi 1:0. Šakota zabija prekrasan pogodak u desetoj minuti. Ovo mu je deseti pogodak u sezoni, a sjajnim udarcem ostavio je gostujućeg vratara nemoćnim. Primio je loptu s lijeve strane, te s ruba 16 metara snažno opalio, dobro nanišanio rašlje i doveo Dinamo u vodstvo.

U Zaprešiću je trenutno 0:0. Posljednji Inker imao je jednu dobru priliku na početku protiv Hajduka.

1' - Počele su utakmice Dinama i Osijeka u Zagrebu te Hajduka i Inkera u Zaprešiću

Dinamo je svoje napravio i danas od 11 sati kreće po pobjedu protiv Osijeka i po naslov juniorskih prvaka države. Veliko je zanimanje za tu utakmicu pa su u Dinamu odlučili svojim klincima dati glavni maksimirski travnjak, otvorene će biti tribine sjever dolje i zapad dolje, po simboličnoj cijeni od jednog eura, a vrijede i godišnje ulaznice.

Valjda mladim igračima Dinama neće biti opterećenje to što će igrati na maksimirskom stadionu i pred svojim brojnijim navijačima.

– Odlučujemo sami o sebi, igramo na glavnom igralištu, ali ne stvara nam to pritisak. Svjesni smo da moramo pobijediti i vjerujem da hoćemo. Znamo snagu Osijeka, tamo smo izgubili s 0:1, prije nekoliko dana pobijedili su Hajduk, nezgodni su, ali dobro smo ih analizirali. Gledat ćemo samo sebe i okrenuti se svojoj igri – kaže kapetan Dinamovih juniora Luka Lukanić. On je jedan od onih koji je i u prvoj momčadi iako u HNL-u još nije zaigrao za Bišćanovu momčad.

Svoj dolazak najavili su i Bad Blue Boysi koji će podržati plave u toj borbi za naslov najbolje juniorske nogometne momčadi.

Zanimanje za juniorske utakmice postojalo je i prije ovog finiša prvenstva, utakmice juniora Dinama bile su dobro praćene u Kranjčevićevoj, isto tako i Hajdukovi su juniori imali veliku podršku, pogotovu u završnici Lige prvaka mladih u Švicarskoj, kamo su došli do finala.

Mladi igrači i Dinama i Hajduka, dakle oni koji još mogu igrati za juniorske momčadi sve češće nalaze svoje mjesto i u prvim momčadima ova dva velikana, navijači ih već dobro poznaju i u njima i oni, a isto tako i klubovi vide svoju blisku budućnost.

Splićani će danas navijati za Osijek koji ih je doveo u tešku poziciju, protiv kojeg su vodili do 86. minute, a onda primili pogodak, a onda u sudačkoj nadoknadi i drugi pogodak. Dinamu protiv Osijeka treba isključivo pobjeda s obzirom na to da se očekuje pobjeda Hajduka u Zaprešiću, s bodom plavih Dinamo i Hajduk bili bi izjednačeni, a kako je Hajduk bolji u međusobnim susretima (2:1 pobjeda i remi) bio bi prvak.

– Došli smo do toga da odlučujemo sami o sebi. Sve se svodi na jednu utakmicu i borbu za najvažniji trofej. Igrali smo dobro tijekom cijele sezone, ako uzmemo u obzir sve okolnosti. Skidam kapu dečkima za cijelu sezonu, izmrcvarili smo ih do maksimuma velikim brojem utakmica, ali sve su izdržali – rekao Ivan Senzen, trener juniora Dinama.

Ostane li Hajduk bez naslova prvaka, neće vidjeti ni Ligu prvaka mladih u novoj sezoni, dok juniori Dinama imaju šanse za Ligu prvaka, uđe li prva momčad u Ligu prvaka ulaze i juniori i igrali bi u skupini protiv istih momčadi s kojima bi igrala i Bišćanova momčad. Tako je bilo i ove sezone koja završava, juniori plavih igrali su protiv Chelseaja, Milana i Salzburga i nisu prošli skupinu. S druge strane juniori Hajduka išli su drugim putom, kroz natjecanje juniorskih prvaka i igrali su utakmice na ispadanje i došli do fenomenalnog rezultata, do finala.

Bandić: Favoriti smo

– Treba čestitati Hajduku, krasan je uspjeh doći do finala – kaže Jozo Bandić, najdugovječniji trener u nogometnoj školi Dinama.

No, u domaćoj ligi Hajduk je kiksao u Osijeku.

– To vam je juniorski nogomet, kad vam dva-tri igrača odu igrati za prvu momčad, onda se to mora osjetiti. Prošle sezone Hajduk je to iskoristio i postao prvak, oni nisu imali drugu momčad, mi jesmo i u njoj je igralo puno igrača koji su mogli igrati za juniore. A juniorska liga je baš dobra, Osijek je slavio nad Hajdukom, vratilo mu se nekoliko igrača koji su igrali za drugu momčad u trećem rangu natjecanja. No, uz Dinamo, Hajduk i Osijek jako su dobri Lokomotiva, Gorica je bila iznenađenje, Rudeš je dobar – kaže Bandić koji drži da su plavi u današnjoj utakmici favoriti.

– Budemo li mi normalni i kompletni, favoriti smo iako je Osijek nezgodan. Utakmica je to koja odlučuje o naslovu prvaka, nadam se dolasku BBB-a i velikoj podršci u Maksimiru – zaključio je Jozo Bandić.

U svakom slučaju bit će zanimljivo, prije tjedan dana u Maksimiru slavio se naslov prvaka prve momčadi, a sad bi i plavi klinci mogli podignuti trofej pobjednika.