UŽIVO: Đoković dobio prvi set! Čilić spasio meč loptu

Veliki dan hrvatskog tenisa nastavlja se u Londonu gdje finale igra Marin Čilić, a na drugoj strani je Novak Đoković.

Čilić je ovo drugo finale ove godine, nakon Australian Opena, a lovit će svoj 18. naslov u karijeri.

Đoković i Čilić odigrali su međusobno 15 mečeva, a naš tenisač slavio je samo u zadnjem odigranom u Parizu 2016. godine.

Tijek meča: Čilić - Đoković 5:7, 5:5

5:7, 5:5 - Imao je Đoković meč loptu, no uspio je Čilić to spasiti.

5:7, 4:4 - Sigurni su i Đoković i Čilić na servis. U posljednja tri servis gema tek su jedan poen prepustili protivniku.

5:7, 2:3 - Đoković još nije prepustio poen Čiliću u svoja tri servis gema u drugom setu, srećom i Čilićev drugi servis gem bio je prilično siguran.

5:7, 1:1 - Imao je Đoković čak dvije break lopte na servis Čilića, no uspio je Marin to izvuči te stići do 1:1.

5:7 - Đoković je tek u 12. gemu došao do prvih break lopti, imao je njih tri, dvije je Čilić spasio, no ne i treću, pa je Novak dobio prvi set.

5:5 - Marin sigurno drži servis, najviše što je dopustio Đokoviću na svoj servis gemu s dva poena, čak nijednom srpski tenisač nije došao ni do 40:40.

3:4 - Veliku je priliku sad propustio Čilić koji je imao 0:40 na servis Đokovića, a nakon toga još i dvije break lopte, no nije ih iskoristio.

3:3 - Izuzev trećeg gema seta oba tenisača sigurno drže svoj servis.

1:2 - Nakon što je Čilić sigurno dobio svoj servis gem, imao je break loptu na servis Đokovića, no nije ju iskoristio.

0:1 - Đoković je prvi servirao u finalu i uz male poteškoće stigao do vodstva.