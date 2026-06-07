Užas u SAD-u: Masovna pucnjava tik uz kamp engleske reprezentacije, devetero izrešetanih

Svega nekoliko dana prije službenog početka Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama zavladalo je izvanredno stanje. U Kansas Cityju, nepunih šest kilometara od kampa engleske nogometne reprezentacije, došlo je do masovne pucnjave u kojoj je ozlijeđeno najmanje devet osoba. U ovim trenucima policija još uvijek nema osumnjičenih u pritvoru i motiv pucnjave i dalje je nejasan.

Drama je započela oko 4 sata po lokalnom vremenu, kada je policija Kansas Cityja zaprimila panične pozive o rafalnoj paljbi na Troost Avenue. Dolaskom na poprište događaja, policajci su zatekli opći kaos i golemu gomilu ljudi koja se u panici razbježala.

🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: A shooting has taken place near England’s World Cup base in Kansas City, United States, with nine people reportedly injured. 😳#USA #England #FIFA pic.twitter.com/5UUvVdqGv4 — Football World Cup 2026 (@tsharma0042) June 7, 2026

Na licu mjesta pronađene su tri prostrijeljene žene koje su hitno prebačene u bolnicu, dok je još šestero ozlijeđenih naknadno zaprimljeno u lokalne medicinske ustanove nakon što su prevezeni privatnim automobilima. Prema službenim podacima koje je iznio policajac Jake Becchina, sve žrtve su punoljetne, zadobile su ozljede koje nisu opasne po život i očekuje se njihov oporavak.

Lokalno stanovništvo priznalo je da je četvrt problematična. "Suprug i ja smo se probudili i vidjeli rupu od metka na prednjem prozoru naše kuće", ispričala je za Kansas City Star prestrašena mještanka Kate Fowler, dodajući da su se pucnjevi čuli i večer ranije te da je u ovom kvartu uobičajeno čuti oružje barem jednom tjedno.

Engleska reprezentacija odabrala je bazu Swope Soccer Village u Kansas Cityju zbog idealne centralne lokacije i vrhunskih uvjeta, a u istom gradu smještene su i reprezentacije Nizozemske, Argentine te Alžira. Srećom, u trenucima napada kompleks je bio prazan. Dok je u Missouriju tekao policijski očevid, "Gordi Albion" je u Tampi na Floridi igrao prijateljsku utakmicu protiv Novog Zelanda. Engleska je slavila s minimalnih 1:0.