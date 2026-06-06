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FUTSAL FINALE

Ludnica u Rijeci: Olmissum osvojio naslov prvaka nakon šesteraca u finalnoj utakmici

Rijeka: Peta finalna utakmica malonogometnog prvenstva Hrvatske između Rijeke i Olmissuma
Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
06.06.2026.
u 22:15

U petoj, odlučujućoj utakmici finala doigravanja SuperSport HMNL-a, Olmissum je u riječkoj Dvorani mladosti svladao domaćina nakon raspucavanja. Omišani su tako stigli do svog trećeg naslova prvaka, dok je Rijeka ostala bez povijesne, prve titule unatoč osvojenom Kupu ranije u sezoni

Kakva je to samo bila utakmica za naslov prvaka Hrvatske! Peta, odlučujuća majstorica finalne serije između Rijeke i Olmissuma ponudila je sve što futsal čini tako uzbudljivim - preokrete, napetost i na kraju, dramatičnu završnicu odlučenu na šesterce. Iako su Riječani sanjali o svojoj prvoj, povijesnoj tituli pred domaćom publikom, gosti iz Omiša pokazali su zašto su dvostruki prvaci. Prvo poluvrijeme nije slutilo na dobro za domaćine. Igrala se 13. minuta kada je Manolo Bilić nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu za vodstvo Olmissuma. Šok za ispunjenu Dvoranu mladosti postao je još veći u 18. minuti, kada je Duje Kustura bio precizan s kaznenog udarca za velikih 2:0, rezultat s kojim se otišlo na odmor.

No, Rijeka se u nastavku nije predala. Nošeni fantastičnom podrškom s tribina, domaći igrači krenuli su na sve ili ništa. Nadu im je vratio Brazilac Rafinha, koji je smanjio zaostatak i pokrenuo lavinu. Ubrzo nakon toga, dvorana je proključala kada je Slovenac Teo Turk poravnao na 2:2, vrativši utakmicu na početak i osiguravši produžetke. U dodatnih deset minuta mreže su mirovale, iako su obje momčadi imale svoje prilike riješiti pitanje prvaka i prije ruleta šesteraca.

Odluka o novom prvaku pala je u raspucavanju sa šest metara, lutriji u kojoj su više mirnoće i preciznosti imali gosti. Za Olmissum su redom pogađali Barbarić, Kustura, Juretić, Đurić i na kraju Sušac. U redovima Rijeke precizni su bili Husarić, Fernandez Garcia i Turk, no tragičarom se pokazao Luka Suton, čiji je udarac u drugoj seriji završio na gredi. Pobjednički pogodak za konačnih 5:3 i veliko slavlje Omišana postigao je Romeo Sušac, čime je Olmissum osigurao svoj treći naslov prvaka Hrvatske.
Ključne riječi
Olmissum Rijeka futsal

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