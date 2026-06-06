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HRVATSKA U-21 - IRSKA U-21 2:2

Mladi vatreni remizirali u posljednjoj prijatelsjkoj utakmici ovog ljeta

Osijek: Hrvatska protiv Turske za plasman na U-21 Europsko prvenstvo
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Robertino Šalinović/Hina
06.06.2026.
u 23:30

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine odigrala je 2-2 protiv Irske u Vrbovcu u trećoj i posljednjoj prijateljskoj utakmici ovog okupljanja

Izabranici Ivice Olića poveli su već u 6. minuti. Nakon prodora Stjepana Davidovića po lijevoj strani i prekršaja nad Adrianom Jagušićem, dosuđen je kazneni udarac. Luka Vrbančić sigurno je realizirao jedanaesterac za vodstvo Hrvatske.Gosti su do izjednačenja stigli u 19. minuti preko Curtisa koji je pogodio za 1-1.

Hrvatska je ponovno povela u 75. minuti nakon autogola gostujućeg kapetana Grehana, koji je u 81. minuti donio izjednačenje svojoj momčadi. Nakon kornera bio je najviši u skoku na drugoj vratnici i postavio konačnih 2-2.

Hrvatska je nastupila u sastavu: Pavlešić (Vukman 46’), Krušelj, Lesjak, Barzić (Mažar 70’), Vujević, Vrbančić (Canjuga 46’), Jagušić, Kardum (Korač 46’), Zvonarek (Sušak 46’), Čaić, Davidović.

Bio je to treći prijateljski susret hrvatske U-21 reprezentacije u ovom ciklusu, nakon remija protiv Grčke (1-1) u Koprivnici i pobjede nad katarskom U-23 reprezentacijom (2-0) u Križevcima.
Ključne riječi
Irska Ivica Olić Hrvatska U-21 reprezentacija

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