VIDEO Hrvatice srušile Kosovo: Čanjevac oduševila gledatelje majstorskim potezom iz kornera

U dvoboju petog kola skupine B Lige C kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo nogometašice Hrvatske su u Prištini pobijedile Kosovo s minimalnih 1-0.

Time su djevojke koje vodi izbornik Nenad Gračan uzvratile suparnicama s Kosova koje su ranije u kvalifikacijama, kao gošće, slavile u Hrvatskoj s istovjetnih 1-0.

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Jedini je pogodak u Prištini postigla Janja Čanjevac u 15. minuti i to direktno iz kornera. Njen pogodak pogledajte OVDJE. U drugom poluvremenu su obje ekipe imale nekoliko dobrih prilika, ali sve do kraja je ostalo 1-0 za hrvatske igračice.

Sada su na vrhu ljestvice izjednačene Hrvatska i Kosovo s 12 bodova. Bugarska ima šest, a Gibraltar nula bodova.

U posljednjem, šestom kolu hrvatske nogometašice 9. lipnja igraju protiv Bugarske u Puli.