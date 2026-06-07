Vatreni poručio: Nadam se da ćemo se u SAD-u zadržati mjesec dana, to bi bilo sjajno

Hrvatska je u posljednjoj pripremnoj utakmici pred Svjetsko prvenstvo pobijedila Sloveniju 2:1, a nakon susreta stigle su prve reakcije sudionika.

"Nama možda bitna pobjeda za daljnji rad, ovo nam samo daje još motiva za ono što nas čeka. Imamo koji dan za odmor i dobru pripremu za utakmicu s Engleskom. Neke greške trebamo još popraviti, moramo biti koncentriraniji, ali bolje danas nego protiv Engleske. Stignemo popraviti greškice, ali mislim da smo zasluženo pobijedili", rekao je Martin Erlić i dodao:

"Atmosfera? Kao i uvijek, super. Miks iskusnih i mladih igrača. Održavamo mentalitet i dobru atmosferu, to je ono što krasi nas Hrvate. To će nam biti jako bitno za Ameriku. Nadam se da ćemo tamo biti mjesec dana, ne bi bilo loše."

Mario Pašalić je poručio:

"Trebala nam je ova pobjeda nakon poraza na Rujevici, radi pozitivnije atmosfere i lakšeg odlaska u Ameriku. Mislim da smo dobro igrali, unatoč tijesnom rezultatu. Kreirali smo dosta šansi, iako su i oni nama napravili par kontri, ali imamo vremena to poboljšati i mislim da će to dobro izgledati na Svjetskom prvenstvu. Moj gol? Donio je nam pobjedu, idemo s osmijehom na licu i jedva čekamo SP. Kako ću provesti slobodan dan? S obitelji, u krugu najbližih. Na prvenstvu očekujem prolazak grupe pa ćemo dalje vidjeti."

Slovenski izbornik Boštjan Cesar je izjavio:

"Već sam rekao, ne bi bilo u redu da ne navijam za Hrvatsku na SP-u. S dosta igrača sam igrao, poznajem stručni stožer i navijat ću. Hrvatska je neugodna kad prođe grupu, pokazali su da mogu ići daleko, nadam se da će tako biti i sad."