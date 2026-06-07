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REAKCIJE SUSJEDA

Evo što slovenski mediji pišu o porazu od Hrvatske, tvrde da su bili odlični

Prijateljska utakmica Hrvatske i Slovenije
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
07.06.2026.
u 23:14

"Odlična Slovenija na pragu nečeg velikog, ovo ne smije ugasiti optimizam", navodi Ekipa te dodaje: "Slovenija je u Hrvatskoj izgubila 1:2, pri čemu rezultat ne može prikazati koliko je dobrih stvari viđeno na toj utakmici."

Hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Sloveniju s 2-1 (0-0) u Varaždinu, u posljednjem pripremnom susretu prije odlaska na Svjetsko prvenstvo koje idućeg tjedna počinje na tlu Sjeverne Amerike.

Svi su pogoci postignuti u drugom poluvremenu. Kapetan Luka Modrić je doveo Hrvatsku u vodstvo u 51. minuti, dok je u 83. izjednačio Andraž Šporar. Do 93. minute je bilo 1-1, a u posljednjim trenucima ogleda odlično je reagirao Mario Pašalić i lucidno zabio za 2-1 Hrvatske.

Evo kako slovenski mediji komentiraju susret u Varaždinu i poraz njihove reprezentacije.

"Odlična Slovenija na pragu nečeg velikog, ovo ne smije ugasiti optimizam", navodi Ekipa te dodaje: "Slovenija je u Hrvatskoj izgubila 1:2, pri čemu rezultat ne može prikazati koliko je dobrih stvari viđeno na toj utakmici."

"Varaždin, grad na krajnjem sjeveru Hrvatske bogate povijesti i lijepe nogometne priče trećeplasirane momčadi domaćeg prvenstva, ovaj je dan živio kao najveći praznik. Navijači iz svih dijelova države okupljali su se još od jutarnjih sati, domoljubne pjesme s razglasa podizale su atmosferu na rasprodanim tribinama, a slovenska reprezentacija po dolasku na teren dočekana je glasnim pljeskom", navodi Delo.

"Slovenci, 58. reprezentacija na svjetskoj ljestvici, nakon poraza u ožujku u Mađarskoj, pobjede u Crnoj Gori te lipanjskog remija protiv Cipra, pripremno razdoblje pred jesensku Ligu nacija završili su novim porazom, ali uz bolju igru nego nekoliko dana ranije u Stožicama. Protiv Hrvatske to im je bio osmi poraz u 13 međusobnih susreta, uz četiri remija i jednu pobjedu", piše Dnevnik.

"Slovenski nogometaši su se u Varaždinu vrlo dobro suprotstavili Hrvatskoj, koja je završnu pripremnu utakmicu pred odlazak u Sjevernu Ameriku na Svjetsko prvenstvo dobila s 2:1. Odlučujući pogodak postigao je Mario Pašalić u 93. minuti. Slovenci su nakon poraza u Mađarskoj, pobjede u Crnoj Gori te remija protiv Cipra (1:1) pripremno razdoblje pred jesensku Ligu nacija završili porazom, ali uz bolju igru nego tri dana ranije u Stožicama. Protiv Hrvatske to im je bio osmi poraz u 13 međusobnih utakmica, uz četiri remija i jednu pobjedu", navodi portal Radiotelevizije Slovenije.

 
Ključne riječi
Hrvatska reprezentacija slovenski mediji

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