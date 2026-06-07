Zlatko Dalić: Opet smo primili gol iz greške, ali još stignemo to popraviti

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić prokomentirao je pobjedu nad Slovenijom u Varaždinu (2:1) u posljednjoj provjeri prije početka Svjetskog prvenstva i otvaranja s Engleskom.

- Teška utakmica, imali smo problema s brzim otvaranjem Slovenaca. Brine me što su u drugom poluvremenu imali dva zicera i što smo primili gol iz greške. Željeli smo Kovačića, Modrića i Gvardiola vratiti što više u utakmice. Imamo još stvari na kojima trebamo raditi, a tu su individualne i tehničke greške. Ali, imamo još 10 dana rada i treninga - rekao je Dalić za Novu TV pa dodao:

- Kovačić nije godinu dana igrao i teško je, ali će doći u optimalnu formu kroz igru. Luka je imao pauzu od 10 dana i to ide na bolje, a Gvardiol je odradio cijelu utakmicu. Napadači? Imamo tri dobra, imamo još vremena to popraviti. Odlučit ćemo ovisno o protivniku.

Marco Pašalić?

- Nedostaje nam brzina i energija, a on to nosi. Uz njega i Perišića imamo dva prodorna krila. Vlašić, Petar i Luka Sučić, Baturina nose energiju, trebaju nam živost i energija i razmišljamo o njima. Imamo rješenja, naći ćemo neka.

Planovi?

- Sutra je slobodan dan i onda putujemo. Cijela Hrvatska čeka SP i prvu utakmicu s Engleskom. Velika je to utakmica, ali želimo napraviti najviše što možemo i onda idemo korak po korak. Dat ćemo sve od sebe pa što bude, što nam Bog da.