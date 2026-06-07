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ENGLESKA - NOVI ZELAND 1:0

Engleska pobijedila Novi Zeland u pripremama za SP, Harry Kane jedini strijelac

International Friendly - England v New Zealand
Nathan Ray Seebeck/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
07.06.2026.
u 00:05

U pripremnoj utakmici za SP 2026. Engleska je na Floridi svladala Novi Zeland 1:0. Jedini pogodak postigao je kapetan Harry Kane, a momčad T. Tuchela okreće se prvom izazovu na turniru, utakmici protiv Hrvatske

Engleska je ostvarila pobjedu u provjeri uoči Svjetskog prvenstva, no dojam je daleko od uvjerljivog. U vrućoj klimi Tampe, pred 28.000 gledatelja, izabranici Thomasa Tuchela svladali su Novi Zeland 1:0. Utakmica, čiji je cilj bio aklimatizacija, riješena je u završnici prvog dijela. Kapetan Harry Kane bio je jedini strijelac, spretno glavom pospremivši ubačaj Djeda Spencea u sudačkoj nadoknadi. Gol pogledajte OVDJE.

Statistika sugerira dominaciju sa 70 posto posjeda i 19 udaraca, no napadačka igra bila je vrlo spora. Tuchel je na poluvremenu napravio jedanaest izmjena, poslavši na teren novu postavu s Judeom Bellinghamom kao kapetanom. Taj potez, iako je dao priliku rezervistima, narušio je koheziju u igri koja je djelovala nepovezano i bez ideje kako probiti čvrstu obranu Novozelanđana.

Drugo poluvrijeme donijelo je tek nekoliko uzbuđenja. Najbliže pogotku bio je branič Dan Burn, čiji je udarac glavom nakon kornera pogodio vratnicu. Priliku je imao i Jude Bellingham, koji je nakon prodora snažno, ali neprecizno pucao preko gola. Ivan Toney pao je u kaznenom prostoru tražeći jedanaesterac, no sudac je ostao nijem uz signalizirano zaleđe. Novi Zeland se hrabro branio i unatoč razlici u klasi, do samog kraja je prijetio iznenađenjem.

Za Englesku je na kraju najvažniji obavljen posao. Pobjeda, čista mreža i prilagodba na teške uvjete jedini su plusevi s Floride, jer je rezultat u ovakvim susretima u drugom planu. Ovo je bila zadnja provjera uoči Svjetskog prvenstva gdje Englesku u skupini L čekaju Panama, Gana i Hrvatska. Upravo će okršaj s Hrvatskom 17. lipnja u Dallasu dati pravi odgovor o snazi i ambicijama ove engleske generacije.
Ključne riječi
Harry Kane Novi Zeland Engleska nogomet SP 2026.

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