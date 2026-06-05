Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 3
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026
#Vatreni
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROMJENE NA KLUPAMA

Svjetski prvak napustio Sassuolo: Odmah preuzima novi klub

Serie A - U.S. Sassuolo v Inter Milan
Matteo Ciambelli/REUTERS
VL
Autor
Hina
05.06.2026.
u 22:54

Istovremeno su se razišli i Fiorentina te dosadašnji trener Paolo Vanoli čime su otvorena vrata Grossu za dolazak u Firencu

 Fabio Grosso, nekadašnji talijanski nogometni reprezentativac, napustio je trenersku klupu Sassuola, kluba koji je sezonu okončao na 11. mjestu ljestvice Serie A.

Grosso i Sassuolo su postigli sporazumni raskid ugovora, a svi talijanski mediji navode da će ovog ljeta 48-godišnji Grosso gotovo sigurno preuzeti trenersku poziciju Fiorentine.

'Poštovao je veće igrače, a u igri nije bilo nikakvog straha' - Mario Tokić o mladom Modriću

Istovremeno su se razišli i Fiorentina te dosadašnji trener Paolo Vanoli čime su otvorena vrata Grossu za dolazak u Firencu.

Grosso je trenersku karijeru počeo u Bariju, a potom je radio u Veroni, Bresciji, švicarskom Sionu, Frosinoneu i francuskom Lyonu. U Sassuolo je Grosso stigao tijekom ljeta 2024. dok je klub boravio u Serie B te ga je odmah vratio u elitni razred.

Tijekom igračke karijere Grosso je ostao poznat po tome što je postigao posljednji jedanaesterac u finalu Svjetskog prvenstva 2006. godine kada je Italija pobijedila Francusku. Bio je to pogodak za posljednji svjetski naslov Italije koja se na veliku scenu nije plasirala posljednja tri puta u nizu.
Ključne riječi
Fiorentina Sassoulo Fabio Grosso

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!