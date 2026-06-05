Svjetski prvak napustio Sassuolo: Odmah preuzima novi klub

Fabio Grosso, nekadašnji talijanski nogometni reprezentativac, napustio je trenersku klupu Sassuola, kluba koji je sezonu okončao na 11. mjestu ljestvice Serie A.

Grosso i Sassuolo su postigli sporazumni raskid ugovora, a svi talijanski mediji navode da će ovog ljeta 48-godišnji Grosso gotovo sigurno preuzeti trenersku poziciju Fiorentine.

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Istovremeno su se razišli i Fiorentina te dosadašnji trener Paolo Vanoli čime su otvorena vrata Grossu za dolazak u Firencu.

Grosso je trenersku karijeru počeo u Bariju, a potom je radio u Veroni, Bresciji, švicarskom Sionu, Frosinoneu i francuskom Lyonu. U Sassuolo je Grosso stigao tijekom ljeta 2024. dok je klub boravio u Serie B te ga je odmah vratio u elitni razred.

Tijekom igračke karijere Grosso je ostao poznat po tome što je postigao posljednji jedanaesterac u finalu Svjetskog prvenstva 2006. godine kada je Italija pobijedila Francusku. Bio je to pogodak za posljednji svjetski naslov Italije koja se na veliku scenu nije plasirala posljednja tri puta u nizu.