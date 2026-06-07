Više od 900 natjecatelja u prekrasnom ambijentu Plitvičkog maratona, dominirali su Kenijci

U jednom od najljepših trkačkih ambijenata u Europi, u Nacionalnom parku Plitvička jezera, održan je 41. Plitvički maraton.

Utrka s najdužom maratonskom tradicijom u Hrvatskoj ove je godine okupila više od 900 natjecatelja iz rekordnih 50 zemalja svijeta u najstarijem i najvećem hrvatskom nacionalnom parku.

Maratonsku utrku i ove su godine obilježili kenijski trkači. U muškoj konkurenciji pobjedu je odnio Benard Kitur iz Kenije, koji je 42 kilometra istrčao za 2 sata 32 minute i 29 sekundi. Drugi je bio njegov sunarodnjak Edward Kimetto s vremenom 2:42.20, dok je treće mjesto osvojio hrvatski trkač Milan Čuljat s rezultatom 3:09.42.

Kod maratonki je slavila Irine Jeruto iz Kenije s vremenom 3 sata, 3 minute i 33 sekunde, ispred Rose Jepchumbe, također iz Kenije, koja je utrku završila za 3:06.50. Treće mjesto osvojila je hrvatska maratonka Ines Jozić s rezultatom 3:09.25.

U polumaratonu slavio je Bernard Kiprotich Too iz Kenije s vremenom 1:13.56, dok je drugo mjesto osvojio Ivan Dračar s 1:14.15. Treći je bio Dragan Narančić iz Hrvatske s vremenom 1:24.08, koji je nakon subotnje pobjede u utrci na 5 km, tako ponovno stao na postolje.

U ženskoj konkurenciji polumaratona najbrža je bila Perez Jerubet iz Kenije s vremenom 1:25.03. Drugo mjesto osvojila je Gladys Jepkorir Kiprotich, također iz Kenije, s rezultatom 1:25.09, dok je treća bila Kimberly Pašalić iz Hrvatske s vremenom 1:34:48.

Nakon Mljet Traila i Plitvičkog maratona sljedeća stanica serijala utrka po nacionalnim parkovima kojemu je The Great Refresh suorganizator bit će Risnjak Trail, koji će se održati 25. i 26. srpnja.