Ozlijedio se važan adut za Dalića i Hrvatsku, morao je izaći zbog jakih bolova...

Nije to bio dan kojeg će u Rijeci pamtiti po dobrom. Momčad Victora Sancheza izgubila je u 29. kolu protiv Osijeka na Rujevici 0:2. No, osim loše izvedbe svoje momčadi, Sancheza je sigurno više zabrinula ozljeda Tonija Fruka koji je, nakon nešto manje od pola sata morao napustiti igru.

Točnije, u 27. je minuti Fruk izišao iz igre, a zamijenio ga je Gabrijel Rukavina. Fruk nakon izlaska nije ostao na klupi nego u pratnji klupske liječnice otišao u KBC na rendgen rebara. Za Sancheza je to značilo da mora promijeniti taktičke postavke igre, a značajno oslabljena Rijeka nije uspjela nadoknaditi takav gubitak. Još nije poznato o kakvoj je ozljedi riječ, a u slučaju da je ona ozbiljnija, bit će to problem i za hrvatskog izbornika Zlatka Dalića jer je Fruk na njegovom popisu. Fruk je stradao u jednom startu s Mejijom i, čini se, dobio udarac u donji dio leđa. Ozlijedio se i mladi reprezentativac Toni Barišić koji je igru morao napustiti već nakon 13 minuta igre.

Stvari su za Rijeku krenule loše već nakon četiri minute kada je Akere postigao vodeći pogodak, a pobjedu su gosti potvrdili u sudačkoj nadoknadi utakmice. Naime, u 94. je minuti Nail Omerović postavio konačan omjer. Osijek je praktično iz jedina dva prava udarca u okvir postigao dva pogotka.

Rijeka je ostala treća na ljestvici, ali ju je bodovno dostigao Varaždin koji je svladao Slaven Belupo 2:1 . Osječani su ove sezone u prvenstvu ostvarili tek šest pobjeda, a od toga su dva puta svladali Rijeku. Osječani su se na pravi način oporavili od teškog 0:7 poraza u prošlom kolu kod Dinama.