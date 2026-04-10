FOTO Mogao je igrati za Hrvatsku: Bivša ga optužila da je vara, a onda se dogodio preokret
Američki nogometaš hrvatskih korijena Christian Pulisic našao se u središtu skandala nakon što ga je djevojka Alexa Melton optužila za nevjeru. Profesionalna golferica je potom, na iznenađenje svih, povukla svoje riječi tvrdeći da je dobila lažne informacije.
Sve je započelo na Instagramu, gdje je Melton potvrdila prekid veze i u komentarima sugerirala da je 27-godišnji nogometaš AC Milana koristio ekskluzivnu aplikaciju za upoznavanje Raya i prije nego što su službeno prekinuli. Njezina objava "frajer je bio na Rayi i prije nego što je bilo gotovo" brzo se proširila, a dodatno je potpalila vatru upitavši pratitelje: "Koliko lajkova da objavim njegov Raya profil?".
"Izrekla sam neke komentare o privatnoj stvari i to je izvučeno iz konteksta", započela je Melton. "Doznala sam lažne informacije. On nije prevarant. Bilo kakav narativ izvan toga nije moj", jasno je poručila i dodala kako iz poštovanja prema privatnosti, kako svojoj tako i Christianovoj, više neće komentirati cijeli slučaj. Što ju je navelo na promjenu mišljenja, nije pojasnila.
Ljubavni brodolom para, koji je vezu započeo 2024. godine, privukao je veliku pažnju. U dokumentarcu na platformi Paramount+ Pulisic je otkrio kako je započela njihova romansa. "Uletio sam joj u DM, kako se to kaže", priznao je nogometaš, dok je Melton dodala: "Vidjela sam poruku i pomislila: 'Tko je ovaj tip s osam milijuna pratitelja?'
Tek kad sam pogledala profil shvatila sam da je velika nogometna zvijezda." Pulisic je u istom dokumentarcu svoju tadašnju djevojku opisao kao "zaista posebnu curu" koja mu je pomogla da promijeni mentalitet i pronađe oslonac u vjeri.
Ono što je mnogima u Hrvatskoj poznato jest Pulisicevo podrijetlo. Naime, kapetan američke reprezentacije ima hrvatske korijene. Njegov djed Mate Pulišić rođen je na otoku Olibu, zbog čega je Christian kao mladić dobio hrvatsku putovnicu.
Hrvatski nogometni savez pokazao je interes da ga vidi u dresu Vatrenih, no on se na kraju ipak odlučio za reprezentaciju zemlje u kojoj je rođen, Sjedinjenih Američkih Država, čija je danas apsolutno najveća zvijezda.
Ova privatna drama događa se u osjetljivom trenutku za Pulisicevu karijeru. Nalazi se pod velikim pritiskom uoči Svjetskog prvenstva koje se ovog ljeta održava upravo u Sjevernoj Americi, a od njega se očekuje da kao lider povede momčad do velikog rezultata.