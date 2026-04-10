Jordan ili LeBron, tko je stvarno najveći svih vremena? Evo što kaže statistika

Nema rasprave u sportu koja se vodi tako dugo i žestoko, a opet, s toliko malo šanse da ikad završi: Tko je najbolji košarkaš svih vremena, Michael Jordan ili LeBron James? Dvije generacije, dva stila igre i dva različita pogleda na dominaciju. Svaki košarkaški navijačima spreman odgovor i rijetko tko mijenja mišljenje, bez obzira na argumente.



A što se događa kada emocije maknemo na stranu i pogledamo samo brojke? Na papiru,

razlike su jasne.

Jordan zabija više poena po utakmici i ima bolji obrambeni učinak. LeBron s druge strane donosi dugovječnost i svestranost: više od 1600 utakmica, uz više skokova i asistencija. I šut dodatno zakomplicira stvar. Jordan češće pogađa iz igre, dok je LeBron bolji za tri poena.



Sve ima smisla, ali ništa nije dovoljno za konačnu presudu.



Jer ova rasprava ionako nikad nije bila samo o brojevima. Jordan je za velik dio navijača gotovo mitska figura, gledali su ga na kaseti, čuli priče od starijeg brata i naslijedili uvjerenje da nitko nikad neće igrati tako. LeBron je nešto potpuno drugačije: igrač kojeg pratimo u realnom vremenu od prvog dana, čije su se priče dijelile kao osobne. Od odlaska iz Clevelanda, preko Miamija, sve do Los Angelesa. Jedan je idol mnogih aktualnih košarkaša, drugi je vječan i neuništiv, i baš zbog toga svaka generacija ostaje čvrsto na svojoj strani.



Sofascore tu ne ulazi kao sudac, nego kao kontekst. Platforma već godinama košarkaškim navijačima nudi Sofascore Rating, objektivnu ocjenu koja svaku utakmicu mjeri kroz stotine parametara i pomaže navijačima pratiti i uspoređivati igrače, bez nametanja konačnog odgovora. I upravo s tom logikom Sofascore je odlučio obilježiti ovu debatu: na američkom tržištu, gdje je G.O.A.T. rasprava najglasnija, lansirana je limitirana serija kozjeg sira pod nazivom The G.O.A.T. Goat Cheese, s dvije vrste nazvane po dvojici protagonista - Mikey i Jamie. Jer sir, baš kao i ova debata, na kraju je samo stvar ukusa.

Zato se čini da G.O.A.T. rasprava nema kraj. Svaka nova generacija donosi nove argumente. I novi krug usporedbi.



Podaci mogu objasniti puno toga. Ali neke rasprave ne mogu se riješiti, nego su stvorene za uživanje.