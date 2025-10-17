Hrvatska reprezentativka Tamara Artić (GK Aura) oduševila je prvog dana 9. FIG Aura Cupa koji je kvalifikacijskim nadmetanjima startao danas u Košarkaškom centru Dražen Petrović.

Uz treće mjesto u višeboju, sjajna Varaždinka izborila je i sva četiri sutrašnja pojedinačna finala, a u vježbama s loptom i trakom imala je najbolje ocjene.

Druga hrvatska seniorka, Gresa Ramadani (GK Aura) koja je prošle godine na Aura Cupu osvojila broncu, sutra će se boriti u finalima obruča i čunjeva, a još jedna seniorka Aure, Lua Cizel pak u finalima lopte i trake.

- Zadovoljan sam jer sam se prije svega uspjela sabrati nakon vježbe s obručem i jer u rukama imam sva četiri finala i priliku da sutra pokažem sve četiri vježbe u punom sjaju.

Znam da ih mogu odraditi još bolje nego danas. Traka i lopta su danas bile najbolje, a obruč i čunjeve ćemo sutra popraviti. Ukupno sam treća u višeboju, emocije su me preplavile, ali treba to sada zaboraviti i odraditi finala kako treba - rekla je nakon kvalifikacija Artić.

- Izborila sam finale, ali mogu puno, puno bolje nego što sam danas pokazala. Predstavljala sam se s četiri nove vježbe, ali treba poraditi na greškama. Nadam se da će sutra doći još više ljudi da nas podrži - poželjela je Ramadani.

Hrvatska će uz osam seniorskih finala imati i šest juniorskih finala.

Reprezentativka Nea Senzen medalju će loviti s trakom, čunjevima i obručem, a njezina klupska (GK Aura) i reprezentativka kolegica Nika Pfeifer s loptom. Članica GK Vindija, Anđela Jergan nastupit će s čunjevima i s obručem.

Subotnji program starta od 9 ujutro s A i B programima, dok će vrhunac dana biti velika finala FIG natjecanja, prvo juniorke (19:20 - 20.40), a zatim i seniorke (20:50 - 22:10) koje će biti okrunjene princezom i kraljicom Aura Cupa i uz dizajnerske krune kući zajedno sa svojim trenericama odnijeti vrijedne novčane nagrade.

Ulaz je slobodan za sva tri dana natjecanja, a live prijenos FIG finala seniorki moći će se pratiti na SportKlubu te repriza u nedjelju na Sportskoj televiziji.