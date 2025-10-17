Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 212
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
Ništa im nije sveto

Hakiran račun Luke Modrića, prevaranti se žele obogatiti na njemu

Serie A - Juventus v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
1/5
VL
Autor
Vecernji.hr
17.10.2025.
u 22:05

Modrić nije prvi poznati sportaš čiji je profil postao meta ovakvog napada. Ipak, čini se da su navijači brzo prepoznali prevaru, jer su objavu odmah zatrpali komentarima u kojima misle da je riječ o hakiranju.

Hakiran je profil Luke Modrića na društvenoj mreži X (bivši Twitter). Nepoznati napadači iskoristili su popularnost hrvatskog reprezentativca kako bi putem njegovog računa promovirali kriptovalutne tokene, odnosno navodnu laku zaradu koja se posljednjih mjeseci širi internetom.

Hakeri u takvim slučajevima najčešće lansiraju tzv. coin povezan s poznatom osobom koju prati velik broj korisnika. Kada ljudi povjeruju da je objava autentična, počinju kupovati coin, zbog čega njegova vrijednost naglo raste.

U trenutku kada dostigne vrhunac, prevaranti prodaju tokene i ostvaruju zaradu, dok vrijednost zatim strmoglavo pada, a ulaganja gube svaku vrijednost. Takva se prijevara naziva rugpull (povlačenje tepiha).

Modrić nije prvi poznati sportaš čiji je profil postao meta ovakvog napada. Ipak, čini se da su navijači brzo prepoznali prevaru, jer su objavu odmah zatrpali komentarima u kojima misle da je riječ o hakiranju. 

Evo kako se zove novorođena kćerkica Dominika Livakovića! Odabrali su joj unikatno ime

Ključne riječi
Twitter Luka Modrić

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar dublin2
dublin2
22:11 17.10.2025.

Pa nije on svetac da bi im nešto bilo sveto ! Obični oportunista i ništa više !

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Serie A - Juventus v AC Milan
Video sadržaj
IZ ERE PREMIER LIGE

Pogledajte kako engleski igrači hvale Modrića: Luka je najbolji nogometaš na svijetu

- Godine kod njega nikad nisu bile bitne, jer on nikad nije bio munjevito brz igrač bez lopte, nikad nije bio sprinter, a kad ima loptu u nogama zapravo je sve u tajmingu i njegov tajming je savršen. On može igrati u četrdesetima bez ikakvih problema. Ponavljam, bez ikakvih problema. Jer čovjek je u glavi bolji od svih ostalih na terenu - rekao je još 2020. godine o Modriću Adam Lallana, i očito odlično predvidio Modrićevu dugovječnost

Učitaj još