Hakiran račun Luke Modrića, prevaranti se žele obogatiti na njemu

Hakiran je profil Luke Modrića na društvenoj mreži X (bivši Twitter). Nepoznati napadači iskoristili su popularnost hrvatskog reprezentativca kako bi putem njegovog računa promovirali kriptovalutne tokene, odnosno navodnu laku zaradu koja se posljednjih mjeseci širi internetom.

Hakeri u takvim slučajevima najčešće lansiraju tzv. coin povezan s poznatom osobom koju prati velik broj korisnika. Kada ljudi povjeruju da je objava autentična, počinju kupovati coin, zbog čega njegova vrijednost naglo raste.

U trenutku kada dostigne vrhunac, prevaranti prodaju tokene i ostvaruju zaradu, dok vrijednost zatim strmoglavo pada, a ulaganja gube svaku vrijednost. Takva se prijevara naziva rugpull (povlačenje tepiha).

Modrić nije prvi poznati sportaš čiji je profil postao meta ovakvog napada. Ipak, čini se da su navijači brzo prepoznali prevaru, jer su objavu odmah zatrpali komentarima u kojima misle da je riječ o hakiranju.