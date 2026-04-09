Uvjerljive pobjede domaćina u Konferencijskoj ligi

Hrvatski nogometni reprezentativac Marin Pongračić igrao je do 82. minute za Fiorentinu u 0-3 porazu na gostovanju kod Crystal Palacea u prvoj utakmici četvrtfinala Konferencijske lige.

Borna Sosa ostao je na klupi Crystal Palacea za koji su strijelci bili Mateta (24-11m), Mitchell (31) i Sarr (90+1).

Opipljivu prednost od 3-0 pred uzvrat stvorio je i Šahtar protiv AZ Alkmaara, dok će Mainz 05 na gostovanje kod Strasbourga s vodstvom od 2-0.

Ranije u četvrtak je i Rayo Vallecano na svom terenu s visokih 3-0 svladao atenski AEK. Uzvrati su za tjedan dana.