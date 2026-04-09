VIDEO Jasno je zašto mu Dalić vjeruje: Pogledajte asistenciju vatrenog na velikoj sceni

Freiburg je odlično odradio prvo poluvrijeme u kojem je stekao dva gola prednosti, a s obzirom na potpunu dominaciju mogao je domaćin imati i veću prednost prije odlaska na odmor. Poveo je Freiburg u 10. minuti kada je odlično s vrha šesnaesterca suprotni kut naciljao Grifo za 1-0. Povećanje vodstva dogodilo se u 32. minuti kada je vrlo lijepo asistirao hrvatski reprezentativac Igor Matanović, dok je za 2-0 pogodio Beste. Samo nekoliko trenutaka kasnije moglo je biti i 3-0, ali je goste od toga spasio okvir vrata. Bolji je Freiburg bio i u nastavku dvoboja premda dominacija nije bila izražena kao u prvom poluvremenu. I to je bilo dovoljno za novi pogodak pa je tako Ginter u 78. minuti bio strijelac za 3-0. Jedinu pravu šansu Celta je imala u 86. minuti kada je Lopez bio sam pred suparničkim golmanom, ali je pucao pored vratnice. Matanović je za Freiburg odigrao cijelu utakmicu. Asistenciju Matanovića pogledajte OVDJE.

Porto i Nottingham Forest su odigrali 1-1 na Dragao stadionu pa se napetost seli na uzvrat u Nottingham. Nije dugo trebalo domaćinu za vodstvo, u 11. minuti je William Gomes razgalio domaće navijače i donio Portu 1-0. No, pravi hladan tuš se za Porto dogodio samo dvije minute kasnije. S 40-ak metara Fernandes je odlučio loptu vratiti svom golmanu, ali učinio je to udarivši prilično jako, a što je još gore, vratar Porta u tom trenutku nije pratio njegovu odluku. Završila je ona tako u mreži za 1-1 što je i bio konačan rezultat unatoč šansama na obje strane u ostatku susreta.

Aston Villa je u prvom četvrtfinalnom ogledu prilično zakoračila prema polufinalu jer je u gostima pobijedila Bolognu s 3-1. Nije Aston Villa u tolikoj mjeri bila bolja, ali je svoje šanse, za razliku od suparnika, bolje iskoristila. Krajem prvog dijela Aston Villa je povela golom Konse u 44. minuti, dok je na startu drugog dijela, u 51., Watkins povećao na 2-0. Tračak nade za Bolognu dogodio se u 90. minuti kada je Rowe bio jedini domaći strijelac za 1-2, ali novi posrtaj za Bolognu dogodio se u nadoknadi. Sam je ispred domaćeg golmana ostao Watkins u 94. minuti te je zabio svoj drugi gol na utakmici za konačnih 3-1. Hrvatski reprezentativac Nikola Moro za Bolognu je zaigrao od 67. minute.

U srijedu su prvu četvrtfinalnu utakmicu odigrali Braga i seviljski Betis, a dvoboj je na portugalskom tlu završio bez pobjednika 1-1. Uzvratne se utakmice igraju idućeg četvrtka.