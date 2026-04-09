Sergej Barbarez porukom zapalio BiH, cijela nacija je na nogama nakon objave izbornika

Izbornik nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, Sergej Barbarez, još je jednom uspio ujediniti i na noge podići cijelu naciju. Nakon što je odveo Zmajeve na Svjetsko prvenstvo u povijesnim utakmicama baraža, novom je porukom na društvenim mrežama ponovno zapalio navijačku euforiju, pozivajući na zajedništvo i podršku kakva dosad nije viđena. Barbarez je od samog početka svog mandata isticao kako su navijači ključan dio ove priče, a sada, uoči najvećeg natjecanja, odlučio je tu vezu dodatno ojačati. U poruci je priznao kako ni on ni igrači nisu mogli ni naslutiti kolika će snaga i inspiracija biti podrška koju dobivaju od cijele Bosne i Hercegovine.

U emotivnoj objavi koja se munjevito proširila, Barbarez se izravno obratio navijačima. "Ovaj plasman na Mundijal je naš zajednički uspjeh, uspjeh Bosne i Hercegovine! Idemo sada zajedno u ovaj novi izazov, s ponosom, s vjerom u uspjeh, s ljubavlju prema grbu i dresu", napisao je izbornik, a onda uputio poziv koji je odjeknuo zemljom. "Stvorite euforiju kakva ova zemlja nije vidjela, predajte mi vaša očekivanja jer bez njih nema napretka, a ja vam dajem jedno veliko obećanje, da ćemo i zadnji atom snage kao i uvijek ostaviti na terenu". Poruku je zaključio riječima: "Sad idemo hrabro na svjetsku pozornicu. Raduj se Bosno i Hercegovino".

Ova poruka samo je nastavak Barbarezove komunikacije s navijačima koja je postala njegov zaštitni znak od preuzimanja klupe. Nakon dramatičnih pobjeda u baražu protiv Walesa i Italije, kojima je osiguran povijesni plasman, naciju je zapalio objavama poput "Dream Big, Drem BiH" te porukom uz fotografiju s Emirom Spahićem u kojoj je naglasio da su "vizionari, pošteni radnici i pobjednici". Od prvog je dana naglašavao kako bez potpune sinergije navijača, igrača i stručnog stožera nema ozbiljnog rezultata, a upravo je ta veza, stvorena na temeljima zajedništva i podrške s tribina, postala najveća snaga Zmajeva na putu do svjetske smotre.

Sada, dok se zemlja priprema za Mundijal koji će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku, Barbarez poziva na stvaranje neviđene atmosfere. Svjestan je koliki vjetar u leđa njegovim izabranicima može biti podrška cijele države uoči okršaja u skupini s Kanadom, Švicarskom i Katarom. Njegove riječi odjeknule su kao poziv na nacionalno okupljanje oko reprezentacije i zajedničkog sna o što boljem rezultatu na najvećoj nogometnoj pozornici, potvrđujući još jednom da je Barbarez puno više od izbornika - istinski vođa koji je probudio ponos cijele nacije.