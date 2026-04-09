Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
ARTEMIS II
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NJIHOV IZBOR

Ovo su reprezentacije protiv kojih će se Englezi pripremati za obračun s Hrvatskom

FILE PHOTO: International Friendly - England v Japan
Isabel Infantes/REUTERS
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
09.04.2026.
u 17:26

Hrvatska i Engleska sastat će se u 1. kolu skupine L 17. lipnja u Dallasu. Uz njih u skupini su još Panama i Gana

Prvi suparnik hrvatske nogometne reprezentacije na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu Engleska za protivnike u zadnje dvije pripremne utakmice odabrala je Novi Zeland i Kostariku, objavio je Engleski nogometni savez (FA) u četvrtak.

Engleska će protiv ​Novog Zelanda 6. lipnja u Tampi, dok će joj se Kostarika suprotstaviti četiri dana kasnije u Orlandu.

"Za ove dvije utakmice formirat ćemo pripremni kamp u južnoj Floridi, dok ćemo nakon njih preseliti u Kansas City u Missouriju gdje ćemo imati bazu tijekom Svjetskog prvenstva", objavio je FA.

Hrvatska i Engleska sastat će se u 1. kolu skupine L 17. lipnja u Dallasu. Uz njih u skupini su još Panama i Gana.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Engleska nogometna reprezentacija SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!