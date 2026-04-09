SAD JE SLUŽBENO

Ivan Bebek ide na Svjetsko prvenstvo, FIFA izabrala hrvatskog suca

HNK Šibenik i NK Osijek sastali se u 35. kolu SuperSport HNL-a
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
09.04.2026.
u 20:12

Posljednji hrvatski sudac na nekom Svjetskom prvenstvu bio je Damir Matovinović, daleke 1982. godine kada je domaćin bila Španjolska

Međunarodna nogometna organizacija (FIFA) službeno je objavila popis sudaca za ovogodišnje Svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama, a na popisu je tek jedan hrvatski sudac.

U pitanju je 48-godišnji Ivan Bebek koji će na Svjetskom prvenstvu biti jedan od 30 VAR sudaca.

“Prije svega želio bih zahvaliti našoj nogometnoj obitelji, Hrvatskom nogometnom savezu iz kojeg smo svi mi koji služimo hrvatskom nogometu potekli i kojega s ponosom predstavljamo svugdje u svijetu. Velika je čast biti među sucima koji će dijeliti nogometnu pravdu na Svjetskom prvenstvu, najznačajnijem nogometnom natjecanju na svijetu. To je kruna moje sudačke karijere i svesrdno ću se truditi opravdati povjerenje sudačkih eksperata”, rekao je Bebek.

Na samom terenu Hrvatska ponovno neće biti zastupljena s niti jednim sucem. Na prvenstvu će pravdu dijeliti 52 glavna suca te 89 pomoćnih. FIFA je tri godine obavljala proces odabira te će na prvenstvu svog predstavnika imati 50 nacionalnih saveza. To predstavlja najbrojniju sudačku postavu u povijesti svjetskih prvenstava.

Dok je hrvatska nogometna reprezentacija desetljećima prolazila kvalifikacije i odlazila na prvenstva, osim 2010. kada je domaćin bila Južna Afrika te je na posljednja dva prvenstva osvajala srebrnu i brončanu medalju, hrvatski suci u pravilu su prvenstva pratili isključivo preko televizije.

nogomet SP 2026. Ivan Bebek

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar southman
southman
20:32 09.04.2026.

Biti ce jednom delegiran i onda potjeran

PO
Poletarac101
20:25 09.04.2026.

Čudo !

