Emotivan post Luke Modrića, oprostio se od legende Dinama i hrvatskog nogometa

U 70. godini preminuo je Srećko Bogdan, legendarni branič i jedna od najvećih ikona u povijesti zagrebačkog Dinama. Vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne reakcije, a sada se oglasio kapetan Vatrenih Luka Modrić, koji se od svog nekadašnjeg trenera oprostio kratkom, ali dirljivom porukom na Instagramu. Uz zajedničku fotografiju iz dana kada su surađivali u Interu iz Zaprešića, Modrić je napisao: "Treneru, počivali u miru".

Njihovi su se putevi isprepleli u sezoni 2004./2005., koja se pokazala presudnom za Modrićev strelovit uspon. Kao talentirani, ali tada još neafirmirani mladi igrač Dinama, poslan je na kaljenje u Inter iz Zaprešića, a na klupi "Diva iz predgrađa" sjedio je upravo Bogdan. Pod njegovim vodstvom, Inter je odigrao povijesnu sezonu i prvenstvo završio na senzacionalnom drugom mjestu, odmah iza prvaka Hajduka, a Modrić je bio motor i glavni pokretač te iznenađujuće uspješne momčadi.

Sam Bogdan se godinama kasnije s ponosom, ali i dozom žaljenja, prisjećao te suradnje. Bio je uvjeren da bi s Modrićem do kraja sezone osvojili i naslov prvaka da ga Dinamo nije vratio s posudbe na polusezoni. U jednom je intervjuu ispričao i anegdotu kako je Luki na pripremama trebalo gotovo mjesec dana da se nametne i izbori za mjesto u prvoj postavi, no jednom kada je dobio pravu priliku, više je nikome nije prepustio i odmah je pokazao o kakvoj se igračkoj klasi radi.

Srećko "Čeči" Bogdan, rođen 5. siječnja 1957. u Murskom Središću, ostavio je neizbrisiv trag u Dinamu. Za "Modre" je igrao punih deset godina, upisavši 309 službenih nastupa i postigavši čak 42 pogotka, što je izvanredan učinak za braniča. Bio je stup obrane slavne generacije koja je 1982. osvojila naslov prvaka Jugoslavije te dva Kupa (1980. i 1983.). Igračku karijeru je od 1985. do 1993. uspješno nastavio u njemačkom Karlsruheru, gdje je također ostavio dubok trag. Upisao je i 11 nastupa za reprezentaciju Jugoslavije te dva za Hrvatsku u njezinim počecima. Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom poslu, a šira javnost pamti ga i kao stručnog sukomentatora HRT-a.