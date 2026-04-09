Još jedan važan igrač napušta Liverpool na kraju sezone

Liverpool je u četvrtak službeno potvrdio da 32-godišnji škotski nogometaš Andy Robertson neće produljiti ugovor te da će na kraju aktualne sezone napustiti Anfield.

„Na kraju sezone se rastajemo s Robertsonom koji će klub napustiti kao naša prava legenda. Imao je jednu od ključnih uloga u svim uspjesima posljednjih godina“, objavio je Liverpool.

Škotski nogometaš karijeru je počeo u Queen's Parku, a potom je preselio u Dundee United. Od 2014. do 2017. bio je član Hulla, a potom je preselio na Anfield i u dresu Liverpoola dosad je skupio 373 nastupa u svim natjecanjima.

Kao igrač Liverpoola Robertson je dva puta osvojio englesku Premier ligu, dva Liga kupa te po jedan FA kup, engleski Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo i UEFA-in Superkup. S Liverpoolom je osvojio i jedan naslov pobjednika Lige prvaka.

U karijeri je skupio 92 nastupa za škotsku reprezentaciju uz četiri postignuta pogotka.

Ukoliko se pokažu točnima dosadašnje informacije osim Robertsona tijekom ljeta bi Liverpool trebao napustiti i Mohamed Salah.