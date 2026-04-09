Veliki hrvatski talent (17) potpisao ugovor s Dinamom, oduševio sve na Maksimiru

Mladi nogometaš Luka Radić (17) potpisao je stipendijski ugovor s Dinamom, što je klub i službeno potvrdio putem svojih društvenih mreža. "Ovaj važan trenutak nagrada je za sav trud, rad i odricanje, ali i motivacija za dalje - na putu prema velikim nogometnim snovima", stoji u objavi zagrebačkog kluba. Radić je standardni hrvatski U-17 reprezentativac koji igra na poziciji desnog bočnog, a svojim igrama već je privukao pažnju stručnjaka.

Njegov nogometni put započeo je u najmlađim dobnim kategorijama u Ponikvama i Lučkom, odakle je u ljeto 2023. godine stigao u Dinamovu akademiju. U prvoj sezoni nastupao je za pionire, a zatim je prešao u kadetsku momčad. Ove sezone pokazao je i zavidnu efikasnost te je u 21 odigranoj utakmici postigao čak šest pogodaka. Njegova momčad trenutno se nalazi na drugom mjestu ljestvice Prve NL kadeta s 45 bodova, tri manje od vodećeg Hajduka, koji ima i utakmicu više.

Radić je također neizostavan član mlađih uzrasta hrvatske reprezentacije. Do sada je upisao devet nastupa za hrvatsku U-17 selekciju te je postigao dva pogotka. Odigrao je ukupno 75 minuta u tri nastupa tijekom Glavne runde kvalifikacijskog turnira, na kojem je Hrvatska uspješno izborila plasman i na Europsko i na Svjetsko prvenstvo, što potvrđuje njegovu važnu ulogu u momčadi.

Njegov talent nije prošao nezapaženo ni izvan granica Hrvatske. Poznati poljski lovac na nogometne talente Jacek Kulig, koji vodi popularnu platformu Football Talent Scout s više od pola milijuna pratitelja, još je 19. ožujka objavio detaljan profil mladog Radića. Kulig ga je istaknuo kao vrlo zanimljivog igrača za budućnost, a u svojoj analizi navodi da je Radić svestran bočni igrač koji može pokriti više pozicija uz desnu aut-liniju, no da mu najviše odgovara uloga modernog ofenzivnog beka.

Luka Radić is one of the most interesting U17s in Croatia.



A versatile wide player is another exciting prospect from Hitrec-Kacian, the superb Dinamo Zagreb youth academy. 🇭🇷 pic.twitter.com/tbM0FyPYwq — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 19, 2026

Kulig u svojoj analizi posebno ističe da se Radić odlično snalazi i pri ulascima u sredinu terena, gdje pokazuje karakteristike takozvanog "playmaking" beka, odnosno igrača koji aktivno sudjeluje u organizaciji igre i kreaciji prilika iz bočnih pozicija. Kao njegove najveće prednosti izdvojio je izvanrednu akceleraciju, brzinu, visoku tehničku potkovanost i sjajnu kontrolu lopte, kao i inteligentno kretanje bez lopte u napadačkim akcijama.

U opisu njegove igre također se naglašava sposobnost stvaranja širine u napadu, ali i opasan doprinos kroz unutarnje kanale, uz vrlo kvalitetne centaršuteve i niske povratne lopte. Ipak, Kulig upozorava da u defenzivnom dijelu igre još ima prostora za napredak, prije svega u pozicioniranju, igri u duelima i održavanju obrambene konstantnosti tijekom cijele utakmice. Dodao je i kako Radić nije posebno dominantan u zračnoj igri, no ukupni dojam je iznimno pozitivan. Kulig ga je na kraju opisao kao napadački orijentiranog beka s velikim potencijalom, ocijenivši ga visokom ocjenom 8,5/10.